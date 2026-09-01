Украинские дроны атаковали Усть-Лугу: горит крупнейший порт РФ на Балтийском море. Фото и видео

В ночь на 1 сентября в порту Усть-Луга в Ленинградской области России после атаки беспилотников вспыхнул пожар, зафиксированы повреждения. Через порт проходят значительные объёмы нефти, нефтепродуктов, угля и минеральных удобрений.

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Об этом сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. По его словам, на месте происшествия работают экстренные службы. В настоящее время ведется отражение атаки, а информация о ее последствиях и масштабах повреждений уточняется.

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По данным местных властей, в общей сложности ночью над Ленинградской областью якобы было сбито 37 беспилотников.

Почему Усть-Луга важна для России

Усть-Луга — крупнейший российский порт на Балтийском море. Он расположен на побережье Финского залива. Через его терминалы проходят значительные объемы нефти, нефтепродуктов, угля и минеральных удобрений.

В портовой зоне работают крупные промышленные и перевалочные комплексы, в частности объекты компаний "Новатэк" и "Еврохим".

В частности, комплекс "НОВАТЭК-Усть-Луга" предназначен для фракционирования и переработки стабильного газового конденсата. Его мощность составляет почти 8 млн тонн сырья в год.

Из-за своего значения для российской экономики и оборонно-промышленного комплекса Усть-Луга уже неоднократно становилась мишенью украинских Сил обороны.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что 14 августа порт Усть-Луга уже подвергся атаке беспилотников. Тогда в результате удара были повреждены две перерабатывающие установки. В Генштабе отмечали, что продукция комплекса используется в военно-экономической деятельности России и для обеспечения потребностей её вооружённых сил.

Атака 14 августа стала как минимум шестой для Усть-Луги с начала 2026 года. До этого удары по порту фиксировались 22, 25, 29 и 31 марта, а также 6 июля.

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