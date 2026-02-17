Украинские дроны получат SAR-радары от французской компании: разведка будет возможна независимо от погодных условий

Французская компания Harmattan AI передаст Украине разведывательные SAR-радары для беспилотников. Такие системы позволят проводить разведку независимо от погодных условий и времени суток.

Решение французских инженеров призвано устранить одну из ключевых проблем современной аэроразведки – зависимость от видимости и климатических факторов. Об этом сообщает издание Le Grand Continent.

Что известно

SAR-радар (Synthetic Aperture Radar) отличается от обычных камер тем, что является активной системой дистанционного зондирования, которая работает на основе микроволнового излучения и формирует детальные изображения поверхности.

Такие системы обеспечивают качественную разведку независимо от погодных условий, во время дождя, тумана или плотной облачности, а также не зависят от уровня освещения, что позволяет работать и днем, и ночью.

Опыт Украины важен для партнеров

Генеральный директор Harmattan AI подчеркнул, что европейским производителям стоит перенимать опыт украинских компаний, которые с 2014 года создали гибкую индустрию, способную быстро адаптироваться к потребностям фронта.

Он подчеркнул важность учета реалий современного поля боя, в частности условий радиоэлектронной борьбы, когда могут быть недоступны связь или GPS-навигация. По его словам, сотрудничество имеет не только коммерческое, но и технологическое значение, прежде всего в части сбора данных и анализа практического опыта войны, в частности работы систем в условиях активной РЭБ.

В рамках сотрудничества особый акцент делается на анализе условий радиоэлектронной борьбы. Французская сторона стремится получить практические данные о функционировании систем в ситуациях, когда недоступны радиосвязь и GPS-навигация.

Хотя перечень конкретных моделей БПЛА не обнародуется, известно о стратегическом соглашении между Harmattan AI и украинским авиационным холдингом Skyeton, подписанном в октябре 2025 года.

В рамках партнерства предусмотрена интеграция французских сенсорных решений в беспилотный комплекс Raybird, который может стать одним из первых носителей новейших радаров и существенно усилить разведывательные возможности на фронте.

Напомним, украинские производители выпускают до 4 млн беспилотников ежегодно. Они опережают даже Соединенные Штаты Америки, для сравнения, США ежегодно производят около 100 000 военных беспилотников. Наше государство выпускает широкий спектр БПЛА, от простых FPV-дронов до дальнобойных комплексов.

Как писал OBOZ.UA, Украина запускает массовое производство беспилотников, которые заменят популярные китайские дроны Mavic. Все потребности военных в дронах государство намерено закрыть собственными силами.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!