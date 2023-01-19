Украинские минометы, ''Вільха'' и ''Богдана'' вполне способны стать оружием нашей победы, полковник – Баранов

Украинский военно-промышленный комплекс способен, привлекая средства и инвестиции, производить оружие, полностью отвечающее как стандартам НАТО, так и боевым задачам, которые ставит перед войском наше военно-политическое руководство. Украинские минометы, комплекс РСЗО "Вільха-М" и САУ "Богдана" вполне способны стать оружием нашей победы.

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Об этом рассказал полковник Ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил Украины Сергей Баранов.

"Украинская САУ "Богдана" калибра 155 мм образцово отработала все задачи, показав по крайней мере не меньше западных образцов эффективности", – подчеркнул полковник.

"Украинский комплекс РСЗО "Ольха-М" мог бы стать существенным фактором нашей будущей победы!", – убежден Сергей Баранов

Не стоит забывать и о наиболее дефицитных позициях, которые необходимы пехотным подразделениям в позиционной войне. Значение минометного вооружения в отражении русского нашествия – недооценено. Наши героические минометчики искусно "разбирают" на детали русские укрепления и пехоту.

Украинский ВПК обладает мощностями для изготовления 120 и 60 мм минометов. Но эффективность этого оружия также зависит от боеприпасов, подчеркнул полковник.

"Стабильная и массовая поставка боеприпасов для минометов - это то, о чем мало говорят в медиа. Опыт обороны Бахмута и Соледара демонстрирует, что применяемая противника тактика малых штурмовых нуждается в наращивании использования минометного огня. Расчет украинского миномета способен с 3 за сутки. И этим огненным валом остановить продвижение врага к нашим позициям. Поэтому 120 и 60 мм мины нужны нам, как воздух!", – подчеркнул Сергей Баранов.

Овладение натовским оружием украинскими военными

Военные пушки западного образца, которые являются высокотехнологичным оружием, намного сложнее по сути, чем оружие советского образца. Они более точны, имеют большую дальность. И именно поэтому нуждаются в лучшей и более тщательной подготовке личного состава.

Но в связи с напряженной ситуацией на фронте, у нас просто нет возможности выделять много времени на подготовку наших военных. Поэтому некоторые курсы, которые в обычной ситуации занимают до полугода, могут быть сокращены до нескольких недель.

Наши военные в прямом смысле в режиме 24/7 овладевают новой техникой: изучают ее технические характеристики, устройство, виды технического обслуживания. И, несмотря на то, что все это делается в очень сжатые сроки, наши бойцы демонстрируют очень эффективное использование этой техники при ведении боевых действий.

"Меня неоднократно спрашивали о том, как можно достичь столь высоких темпов эффективного овладения таким технологически сложным оружием. Безусловно, здесь следует отдать должное инструкторам наших ребят – они действительно делают чудеса. Но, по моему глубокому убеждению, само желание поскорее одолеть врага и победить DA вот главная формула успеха украинских военных в обучении на натовском вооружении.Мы понимаем, что враг превосходит нас количественно, а потому наша цель – преодолеть его качество, креативность и современные подходы", – подчеркнул Сергей Баранов.