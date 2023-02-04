Украинские морпехи показали, как мастерски отправляют оккупантов на ''концерт в Кобзон'' в Донецкой области. Видео

Украинские морпехи прореживают ряды российских оккупантов. Экипажи БПЛА 501 отдельного батальона морской пехоты Военно-морских сил Вооруженных сил Украины устроили "сафари" на российскую пехоту в Донецкой области.

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С дронов они сбрасывали на оккупантов ВОГи, вследствие чего враг нес потери ранеными и убитыми. Видео ювелирной работы морпехов показали на странице ВМС ВСУ (чтобы его просмотреть, доскролльте новость до конца).

"Морпехи мастерски отправляют оккупантов за российским кораблем. Воины 501 отдельного батальона морской пехоты мастерски отправляют оккупантов за русским кораблем. Так, на Донецкой области экипажи БПЛА морпехов ювелирно отработали по российским солдатам и доставили им билеты на концерт Кобзона (умерший несколько лет назад российский певец Иосиф Кобзон, который, несмотря на украинское происхождение, поддерживал оккупацию украинских Донбасса и Крыма Россией. - Ред.)", – объяснили в ВМС ВСУ в подписи к видео.

На кадрах зафиксировано несколько сбросов ВОГ с украинских БПЛА. Экипажи дронов морской пехоты выявляли скопление захватчиков – и ускоряли их встречу с ранее ликвидированными оккупантами.

Как видно на видео, большинство оккупантов, оказавшихся под прицелом морпехов-операторов БПЛА, получали ранения и падали на землю. Часть упавших никогда больше не сможет подняться.

Напомним, по состоянию на утро 4 февраля потери РФ в войне против Украины превысили 130 тыс. человек. Только накануне в "хороших россиян" украинские воины превратили по меньшей мере 720 российских оккупантов.

Также сообщалось, что в России продолжает разрастаться кладбище наемников ЧВК "Вагнер". Только за последние две недели в станице Бакинской в Краснодарском крае России местные насчитали минимум 7 десятков новых захоронений.