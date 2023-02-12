Украинские морпехи за сутки уничтожили 19 оккупантов и вражескую пушку ''Гиацинт-Б''

Украинские морские пехотинцы в столкновениях с российскими оккупантами накануне ликвидировали 14 захватчиков. В то же время, артиллерия Военно-морских сил Вооруженных сил Украины громила не только живую силу оккупационной армии, но и российскую технику.

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В частности, уничтожена прицепная пушка "Гиацинт-Б". Об этом отчитываются в ВМС ВСУ.

"Военные части и подразделения Командования морской пехоты Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины, входящие в состав группировок, продолжали выполнять задачи по отражению полномасштабной вооруженной агрессии российской федерации. За прошедшие сутки, 11 февраля, морские пехотинцы уничтожили 14 оккупантов", - рассказали в Военно-морских силах.

Уничтожали оккупантов вместе с техникой и артиллеристы ВМС ВСУ.

"Артиллерийские воинские части и подразделения Командования морской пехоты ВМС ВС Украины наносили огненное поражение по захватчикам, в результате чего уничтожены БТР, прицепное орудие "Гиацинт-Б" и 5 российских военных. Окончательные потери врага уточняются", - отмечается в сообщении.

Напомним, ранее в британской разведке констатировали, что за последние две недели потери россиян на войне в Украине существенно выросли. Ежедневно вражеская армия теряла в среднем более 800 солдат. Подобные потери живой силы страна-агрессор несла в начале полномасштабного вторжения. По сравнению со среднесуточными потерями в июне-июле прошлого года Россия теряет в разы больше солдат каждый день.

Также сообщалось, что, по данным Пентагона, РФ, может быть, потеряла в войне в Украине уже половину своих танков. Государство-агрессор, президент которого Владимир Путин не так давно заявлял, что "Россия ничего еще не начинала", действительно направило на ведение войны против Украины 80% возможностей сухопутных сил РФ.