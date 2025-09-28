Украинские морские дроны Sea Baby модернизировали для более сложных ударов: как это работает

На вооружении украинских Сил обороны появились морские дроны, способные переносить FPV-дроны. Примечательно, что беспилотники получают сигнал по оптоволоконному кабелю, что делает их неуязвимыми перед средствами радиоэлектронной борьбы.

Благодаря такой модернизации украинские войска могут осуществлять более сложные операции против российских оккупантов в море. Об этом сообщает портал Defense Express.

Модернизация дронов

Украинские морские дроны Sea Baby оснащаются FPV-дронами, по меньшей мере, с начала 2025 года. Благодаря очередной модернизации, эти беспилотники теперь управляются по оптоволокну.

Силы обороны Украины имеют на вооружении морские дроны типа Sea Baby, оснащенные оптоволоконными FPV-дронами. Один из таких катеров участвовал в недавней атаке на порт Туапсе.

После атаки в сети появились фото морского дрона, который не достиг цели в порту. На нем расположены четыре контейнера, в каждом из которых расположено по одному FPV-дрону, каждый из которых оснащен катушкой с оптоволоконным кабелем.

Аналитики полагают, что это была специальная модификация дронов типа Sea Baby, предназначенная для выполнения комбинированных ударов, включая другие типы морских дронов, в частности камикадзе.Теперь атаки надводных дронов для оккупантов приобретают новую сложность, потому что, кроме противодействия надводной угрозы, им еще нужно отражать атаки FPV-дронов, которые с помощью оптоволокна могут действовать в условиях работы средств радиоэлектронной борьбы.

Морская угроза для россиян

Sea Baby – это украинский многоцелевой беспилотный надводный дрон, разработанный Службой безопасности Украины для противодействия российскому флоту в Черном море. Изначально он использовался как дрон-камикадзе.

Дрон Sea Baby имеет различные модификации. Ранние версии имели около 320 кг боевой части, более поздние могут нести до 850 кг и даже до тонны взрывчатки. Дальность достигает 1000 км (в поздних версиях) или около 450 морских миль (833 км) в ранних.

Эти аппараты ранее применялись для ударов по российским кораблям. По предварительным данным, Sea Baby также принимали участие в атаках на Крымский мост.

Как сообщал OBOZ.UA, морские дроны 24 сентября атаковали нефтепогрузочный пирс в Туапсе Краснодарского края. В городе прогремели мощные взрывы, российская ПВО вела интенсивную стрельбу по надводным БПЛА.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!