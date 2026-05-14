Очередные военные учения НАТО с участием украинских операторов БПЛА превратились в погром. Теперь – в Швеции. Впрочем западные генералы, наконец, взрослеют и начинают системно прислушиваться к Украине.

Далее текст на языке оригинала.

Сценарій військових ігор був таким: один з найновіших членів НАТО, Швеція, опинилася під загрозою з боку неназваної країни, яка нарощувала війська вздовж східного кордону альянсу. І за незвичайним поворотом подій, Україна, яка не є членом НАТО, була там, щоб надати поради щодо війни за допомогою безпілотників — і це стало критичним попередженням для альянсу.

Associated Press дозволили спостерігати за військовими навчаннями під керівництвом Швеції, оскільки Європа стикається не лише із загрозою з боку Росії, а й із нерішучістю США.

Військова гра, в якій також брали участь американські війська, розгорталася з урахуванням реальної загрози.

Протягом місяців Росія посилювала саботаж, включаючи кібератаки на критично важливу інфраструктуру та дезінформацію проти країн по всій Європі, як детально описано в розслідуванні AP.

Сценарій військових ігор — коли шведський острів Готланд теоретично зіткнеться з відключеннями електроенергії та нестачею продовольства через саботаж — перевірив, що можуть зробити члени НАТО до того, як буде застосовано пункт про колективну оборону НАТО, статтю 5.

"Теоретично, це може статися завтра", – сказав контр-адмірал Йонас Вікстрем, керівник навчань.

У сценарії військових ігор українські війська мали можливість продемонструвати, чого вони навчилися на полі бою, і чому їхня країна може бути гідним членом НАТО.

Група українських пілотів безпілотників, запрошених навчити західні війська перемагати у війні за допомогою БПЛА, знищила шведські війська під час навчань, де українці грали роль агресора, повідомив 24-річний пілот безпілотника агентству AP.

"Вони тричі зупиняли навчання", щоб війська могли зрозуміти, що робити краще, але якби це було в реальному житті, вони б уже були мертві, сказав український оператор БПЛА з позивним "Тарік".

Шведські війська мають потенціал, але їм потрібно вдосконалити безпілотники та тактику, а командирам потрібне глибше розуміння бойових дій за допомогою безпілотників, сказав інший пілот із позивним "Карат".

Він описав, як виглядає робота невеликих ударних безпілотників з видом від першої особи на передовій проти російських військ. Іноді пілотів безпілотників підтримують розвідувальні групи безпілотників, але іноді вони "працюють наосліп".

Західні сили не можуть зрозуміти, що це таке, додав він: "Вам потрібно побачити це на власні очі".

За словами Классона, усім західним силам потрібно "швидко навчитися" виконувати операції з використанням безпілотників та боротьбою з ними, і "найшвидший" спосіб — це прислухатися до українців.

"Вони навчили нас, що потрібно зосередитися на своїй живучості та на тому, як тебе не виявити", – сказав бригадний генерал Кертіс Кінг з американських військових.

Водночас, за його словами, західним країнам потрібно зосередитися на можливостях "глибокого" виявлення, щоб виявляти дрони здалеку.

Військові навчання були зосереджені на шведському острові Готланд, оскільки він стратегічно розташований у Балтійському морі між російським ексклавом Калінінград, де Москва розмістила ракети, та Швецією.

"Якщо ви контролюєте Готланд, ви фактично контролюєте центральну частину Балтійського моря", – сказав Классон.

Балтійське море є фінансовим рятівним колом для Росії, оскільки судна її тіньового флоту перевозять нафту та скраплений природний газ, які Москва використовує для фінансування війни в Україні.

Після закінчення Холодної війни Швеція фактично відмовилася від своєї військової присутності на Готланді, але повномасштабне вторгнення Росії в Україну у 2022 році спонукало до переосмислення та посилення військової присутності там. І Швеція разом з Фінляндією вирішила вступити до НАТО у 2024 році.

"Дуже вірогідний сценарій" полягає в тому, що Путін може використати Готланд для перевірки НАТО, спробувавши захопити вузький клаптик території альянсу, щоб дослідити колективну реакцію, сказав Клессон.