Украинские пилоты будут учиться полетам на F-16 от трех до девяти месяцев: в США сказали, от чего это зависит

Украинские летчики, которые будут проходить обучение полетам на американских истребителях четвертого поколения F-16, смогут овладеть этим искусством за три-девять месяцев. Однако во многом эти сроки напрямую зависят от опыта каждого отдельного пилота ВС ВСУ.

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Об этом заявил командующий Военно-Воздушных сил Национальной гвардии США Майкл Ло, передает Northhop Grumman. Первые летчики из Украины прибудут на базу Национальной гвардии Моррис ВВС в Тусоне, штат Аризона.

"Для тех, кто в настоящее время является опытным летчиком-истребителем, совершает ежедневные боевые вылеты, защищает свою родину — я думаю, три месяца для завершения обучения — это абсолютно реально", – считает генерал-лейтенант.

При этом Ло подчеркнул, что обучение не является финальным этапом для отправки выполнять задания на боевых позициях. После прохождения экзамена в США, украинские пилоты отправятся на полигоны Европы, где военные командиры примут окончательное решение о готовности лететь на фронт для освобождения Украины.

Напомним, что президент Зеленский лично "протестировал" кабину пилота в американских боевых самолетах F-16. Это произошло в Нидерландах, где украинский гарант получил твердое заверение о поставках первых бортов в Украину в качестве военной помощи от европейских партнеров.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным западной прессы, украинские пилоты начнут выполнять боевые задания на F-16 уже этой зимой. Это может дать ВСУ значительные новые возможности для борьбы с российскими оккупантами в следующем году.

А военный эксперт полковник запаса Петр Черник назвал первые задачи для летчиков, которые будут управлять истребителями четвертого поколения. По его словам, F-16 не попадут сразу в районы боевых действий, а будут работать как перехватчики крылатых ракет.

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