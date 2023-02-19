Украинские пограничники отбили 7 атак РФ в районе Бахмута: уничтожены 40 окупантов

Украинские пограничники отразили 7 атак российских оккупантов на Бахмутском направлении в Донецкой области. В результате слаженных действий защитников Украины армия противника уменьшилась на 40 захватчиков убитыми и 37 ранеными.

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Об этом сообщили в Telegram Государственной пограничной службы Украины. Там отметили, что всего на восточном фронте было отбито 10 атак.

В ГПСУ уточнили, что большинство из них остановили минометчики пограничной службы вместе с артиллеристами ВСУ. В пригородной застройке Бахмута бойцы уничтожали врага из стрелкового оружия и гранатометов.

Напомним: 17 февраля оккупанты ЧВК "Вагнера" снова пытались штурмовать позиции Сил обороны под Бахмутом Донецкой области. Украинские пограничники нанесли им значительные потери – четверо уничтоженных оккупантов, семеро раненых, один попал в плен к нашим защитникам.

Потери российской армии в Украине, по данным мировых разведок, за последние две недели стали самыми большими с начала полномасштабного вторжения. О том, что происходит на фронте и где ВС РФ получили особо болезненные удары – читайте в материале OBOZREVATEL.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– войска РФ стремятся захватить город Бахмут на Донетчине к годовщине своего вторжения в Украину. Военные эксперты считают, что для этого им нужно будет добиться значительно более высоких темпов наступления, чем наблюдалось в последнее время;

– снайперы ГПСУ в Бахмуте расстреливают наемников-вагнеровцев, словно в тире. Оккупанты тем временем демонстрируют поразительное безразличие к судьбе своих раненых товарищей: они не пытаются ни вытащить их из-под линии огня, ни оказать медицинскую помощь.

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