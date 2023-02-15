Украинские пограничники отбили штурм оккупантов под Бахмутом: видео ближнего боя

Украинские пограничники, которые защищают Донетчину, отбили очередной штурм российских оккупационных войск вблизи Бахмута. Враг пытался занят опорный пункт наших защитников на подступах к городу.

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Однако планы противника провалились. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Пограничники также показали кадры ближнего боя с россиянами. Атаку удалось отразить с помощью гранатометов и стрелкового оружия.

В результате боевого столкновения штурмовая группа "второй армии мира" понесла потери: четверо захватчиков были ликвидированы, еще пятеро получили травмы. После этого оккупанты были вынуждены отступить.

"Отбив атаку, парни назвали свою работу лучшей в мире", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, основатель российской ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что им не удастся "в ближайшее время взять Артемовск". Так оккупанты называют украинский город Бахмут в Донецкой области, который пытаются захватить уже семь месяцев.

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