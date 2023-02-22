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Украинские пограничники отбили вражескую атаку под Бахмутом и взяли в плен "вагнеровца": у врага много "200-х". Видео

Лилия Рагуцкая
War
1 минута
5,1 т.
Украинские пограничники отбили вражескую атаку под Бахмутом и взяли в плен 'вагнеровца': у врага много '200-х'. Видео

Под Бахмутом российские захватчики не прекращают попыток захватить город. В ходе очередной атаки на опорный пункт украинских пограничников у несгибаемого города было ликвидировано 10 наемников частной военной компании "Вагнер".

Видео дня

Еще одного "вагнеровца" пограничники взяли в плен. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

По данным ГПСУ, потерями завершилась очередная попытка российских оккупантов атаковать украинских воинов под Бахмутом.

"Пограничники отбили вражескую атаку на опорный пункт под Бахмутом. В результате уничтожили 10 оккупантов, и 1 "вагнеровца" взяли в плен", – отметили в Госпогранслужбе.

Там также показали видео с пленным наемником.

Россиянин рассказывает, что сдался в плен пограничникам сам.

На вопрос, отбывал ли он наказание перед тем, как оказаться на войне против Украины, оккупант заявил: "Да, сидел всю жизнь".

Украинские пограничники отбили вражескую атаку под Бахмутом и взяли в плен ''вагнеровца'': у врага много ''200-х''. Видео

Лицо пленника на видео заблюрено. Не исключено, что это сделано, учитывая предыдущие сообщения об убийствах обмененных после плена зэков наемниками ЧВК "Вагнер".

Украинские пограничники отбили вражескую атаку под Бахмутом и взяли в плен ''вагнеровца'': у врага много ''200-х''. Видео

Напомним, несколько дней назад сообщалось, что украинские пограничники под Бахмутом захватили вражеский опорный пункт и взяли в плен "вагнеровца". Разведка пограничников совершила успешный налет на позиции россиян под Бахмутом 15 февраля. Из стрелкового оружия защитники Украины ликвидировали в ходе боя около 5 оккупантов.

Также сообщалось, что перед тем под Бахмутом украинские воины уничтожили 20 наемников, троих захватили в плен. Пограничники Луганского отряда также отчитались о том, что около 20 оккупантов получили ранения.

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