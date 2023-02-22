Украинские пограничники отбили вражескую атаку под Бахмутом и взяли в плен ''вагнеровца'': у врага много ''200-х''. Видео

Под Бахмутом российские захватчики не прекращают попыток захватить город. В ходе очередной атаки на опорный пункт украинских пограничников у несгибаемого города было ликвидировано 10 наемников частной военной компании "Вагнер".

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Еще одного "вагнеровца" пограничники взяли в плен. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

По данным ГПСУ, потерями завершилась очередная попытка российских оккупантов атаковать украинских воинов под Бахмутом.

"Пограничники отбили вражескую атаку на опорный пункт под Бахмутом. В результате уничтожили 10 оккупантов, и 1 "вагнеровца" взяли в плен", – отметили в Госпогранслужбе.

Там также показали видео с пленным наемником.

Россиянин рассказывает, что сдался в плен пограничникам сам.

На вопрос, отбывал ли он наказание перед тем, как оказаться на войне против Украины, оккупант заявил: "Да, сидел всю жизнь".

Лицо пленника на видео заблюрено. Не исключено, что это сделано, учитывая предыдущие сообщения об убийствах обмененных после плена зэков наемниками ЧВК "Вагнер".

Напомним, несколько дней назад сообщалось, что украинские пограничники под Бахмутом захватили вражеский опорный пункт и взяли в плен "вагнеровца". Разведка пограничников совершила успешный налет на позиции россиян под Бахмутом 15 февраля. Из стрелкового оружия защитники Украины ликвидировали в ходе боя около 5 оккупантов.

Также сообщалось, что перед тем под Бахмутом украинские воины уничтожили 20 наемников, троих захватили в плен. Пограничники Луганского отряда также отчитались о том, что около 20 оккупантов получили ранения.