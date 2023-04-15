Украинские пограничники устроили оккупантам минную 'вечеринку' в Бахмуте. Видео

Украинские защитники продолжают контратаковать и ликвидировать живую силу врага. Так, 15 апреля бойцы Луганского пограничного отряда устроили оккупантам минную "вечеринку" в Бахмуте.

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Об этом сообщает пресс-служба Государственной приграничной службы Украины. В результате удачной контратаки украинские военные ликвидировали штурмовую группу захватчиков (чтобы смотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Минометчики Луганского пограничного отряда уничтожили штурмовую группу российских оккупантов. Российские оккупанты не считаются с Пасхой и пытаются организовать нападение", – говорится в сообщении.

Как заявляют в ГПС, попытка вражеского штурма позиций сил обороны Украины закончилась ликвидацией их штурмовой группы.

На первых кадрах видно, что украинские бойцы заметили оккупанта и начали прицеливаться.

Спустя несколько кадров можно увидеть взорвавшееся здание. Минометчики Луганского приграничного отряда поработали успешно.

Как сообщал OBOZREVATEL, за город Бахмут на Донеччине продолжаются ожесточенные бои между Силами обороны Украины и российскими захватчиками. Наши пограничники отбили очередной штурм наемников ЧВК "Вагнер", враг понес потери. Россияне пытались приблизиться к опорному пункту наших защитников, однако бойцы ГПСУ устроили им горячий прием.

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