Украинские пограничники в Бахмуте разбили группу из 20 'вагнеровцев': спрятаться не получилось

Наемники из российской частной военной компании "Вагнер" в очередной раз попытались штурмовать позиции украинских пограничников в районе Бахмута Донецкой области – и снова неудачно. Приближение врага украинские воины заметили заранее и открыли огонь на поражение.

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В результате удара по зданию, где оккупанты надеялись скрыться, около 20 захватчиков были убиты и ранены. Подробности боя рассказали в Государственной пограничной службе Украины.

"Бахмут: "вагнерам" снова сыграли поминальную. Более 20 штурмовиков из ЧВК "Вагнер" попытались незаметно приблизиться к позициям пограничников. Наши бойцы обнаружили их из наблюдательного пункта и открыли огонь на поражение. Вражеские силы спрятались в полуразрушенной застройке, но по ней защитники нанесли удар. В ходе боя 7 штурмовиков ликвидированы, 12 ранены, остальные захватчики – сбежали", – подчеркнули в ГПСУ.

Напомним, ранее в Сухопутных войсках показали видео из Бахмута. Город-крепость захватчики из РФ превратили в руины, однако там до сих пор идут ожесточенные бои.

Также в сети показали, как ВСУ уничтожают захватчиков на подступах к Бахмуту.