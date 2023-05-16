Украинские разведчики получили тепловизионные прицелы от 'Стального фронта'

Спецподразделение ГУР получило от группы Метинвест пять тепловизионных прицелов в рамках милитарной инициативы "Стальной фронт Рината Ахметова".

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Тепловизионный прицел – это оптоэлектронное устройство, совместимое с разными видами огнестрельного оружия. Поскольку он фиксирует тепловое излучение, его можно использовать ночью и при любой погоде.

Метинвест закупил прицелы LW75MG производства Компании "Brolis Semiconductors" (Литва), сейчас это самая чувствительная прицельная система на рынке оптических систем, то есть позволяет проводить операции на длинные дистанции. Имея функцию отображения множественных прицельных сеток, а также аналоговый видеовыход, данный тепловизионный прицел является уникальным изделием, так как позволяет выполнять боевые задания, просчитывая разные углы зрения. Прицел позволяет видеть врага на расстоянии до 1000 м. А функция записи позволяет просматривать процесс работы позже для анализа и планирования следующих задач. Эта система имеет признание в Европе и странах НАТО и в настоящее время используется в вооруженных силах многих европейских стран.

Общая стоимость тепловизионных прицелов, полученных спецподразделением ГУР, составляет около 2 млн грн.

Напомним, что "Стальной фронт" - это инициатива, объединяющая милитаристскую инициативу всех бизнесов Рината Ахметова. В ее рамках защитники Украины получили более 200 тыс. ед. амуниции, 1348 ед. БПЛА, 874 авто, 1,3 млн л топлива. Помощь для военных, в частности, производят предприятия группы Метинвест: это более 150 тыс. бронежилетов из вланой бронестали, 190 стальных укрытий для бойцов и т.д. Общая сумма, направленная бизнесменом Ринатом Ахметовым на военную и гуманитарную помощь, - более 5 млрд грн.