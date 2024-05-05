Украинские штурмовики показали трогательное поздравление с Пасхой на фоне разрушенного РФ храма. Видео

Воины Вооруженных сил Украины в Пасху записали трогательное видео для украинцев на фоне церкви, разрушенной российским обстрелом. Наши защитники призвали помнить о тех, кто сейчас в полях и окопах, уважать их мужество и отвагу, а также помогать приближать победу.

Поздравление появилось в воскресенье, 5 мая, на Facebook-странице 10 отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" ВСУ. Пресс-служба напомнила, что полномасштабная война продолжается и "сейчас не время жалеть себя и расслабляться". "Ребятам нужна ваша поддержка как никогда", – отметили военнослужащие.

"Давайте сегодня все внимание, благодарность, уважение и теплые слова будут адресованы именно нашим людям, которые дарят мир. Нашим сыновьям, дочерям, братьям, сестрам, мужьям, женам, родителям, матерям, всем кто не дома, а на линии столкновения", – написала пресс-служба.

Каждый наш воин, который противостоит российской агрессии, мечтает о семейном тепле и объятиях родных. Но не все украинцы могут встретить светлый праздник с родными.

"Каждый читающий этот текст просто обязан благодарить военнослужащих за мир", – подчеркнули в 10 ОГШБр и пожелали украинцам счастливой Пасхи.

Как писал OBOZ.UA:

– Президент Владимир Зеленский, поздравляя украинцев с Пасхой, выразил уверенность, что сегодня "у Бога на плече – шеврон с украинским флагом".

– Главнокомандующий Вооруженными силами Александр Сырский призвал всех гражданских, которые празднуют Воскресение Христово, вспомнить в этот день наших воинов на передовой, ветеранов, потерявших свое здоровье в борьбе с агрессором, и погибших Героев, благодаря которым мы продолжаем жить в независимой Украине.

– А командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук опубликовал картинку с крашанками, на которых изображены украинские системы ПВО, защищающие наше небо.

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