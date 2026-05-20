Украинские вертолетчики проходят обучение в Великобритании: появились подробности. Видео

Украинские военные вертолетчики проходят курс подготовки инструкторов в Великобритании в рамках многонациональной операции Interstorm при участии Королевских воздушных сил и партнеров НАТО. После завершения обучения они смогут самостоятельно готовить новые поколения украинских пилотов.

Программа направлена на повышение стандартов летной подготовки и адаптацию к западным типам авиационной техники. Об обучении украинских вертолетчиков сообщило СтратКом ВСУ в Telegram.

Украинские пилоты участвуют в программе летной подготовки, которая предусматривает освоение западных вертолетов и работу по стандартам НАТО. Курс проходит в рамках многонациональной операции Interstorm и сочетает теоретическую и практическую подготовку.

После завершения обучения участники получат квалификацию инструкторов и смогут передавать опыт другим украинским летчикам, что должно усилить систему подготовки авиационных кадров в ВСУ.

В программе участвуют как украинские, так и британские инструкторы, а обучение ведется на английском языке с акцентом на современные методики боевой авиации.

Одним из результатов подготовки должна стать интеграция лучших практик обеих систем обучения для создания более современной модели подготовки пилотов в Украине.

