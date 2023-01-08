Украинские военные разрабатывают новое вооружение, которое станет убийцами танков – The New York Times

Украинские военные разрабатывают новое вооружение. Отмечается, что оно станет убийцей танков.

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Об этом пишет The New York Times. Бойцы ВСУ хотят переделать осколочную гранату и крепить ее на дроны китайского производства DJI Mavic.

"Война – это экономика. Это деньги. А если у вас есть дрон за 3000 долларов и граната за 200 долларов, и вы уничтожаете танк стоимостью 3 миллиона долларов, это очень интересно", – отметил воин ВСУ с позывным Граф.

Он с командой стали экспертами в уничтожении российских солдат боеприпасами, сбрасываемыми с воздуха. А теперь пытаются поднять эффективность дронов на новый уровень, используя их для доставки своей идеальной гранаты весом 600 грамм. Для того, чтобы приблизить гранату к желаемому весу, команда военных использовала 3D-принтер для создания легкого кожуха, который может содержать взрывчатку, необходимую для пробивания брони танка.

Граф утверждает, что граната должна быть способна пробить корпус бронетранспортера или танка, что в настоящее время невозможно с боеприпасом весом около полкилограмма.

"Каждый день мы учимся, проводим какие-то эксперименты с гранатами, бомбами, дронами и улучшаем нашу работу", – добавил Граф.

Кроме того, на данный момент у подразделения Графа есть боеприпас, который может пробить российскую броню, но он весит несколько больше.

"Мы делаем гранаты из мусора. Но если вы можете уничтожить танк из Mavic, вы лучший в этой войне", – пошутил военный.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские военнослужащие продолжают сокращать численность путинской армии с помощью различных приспособлений. В очередной раз бойцам ВСУ пригодился дрон, с помощью которого они удачно "охотились" на оккупантов.

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