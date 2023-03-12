Украинские воины эффектно уничтожили российский ''Бук-M3'' на Запорожском направлении. Видео

Украинские воины уничтожили очередной российский ЗРК "Бук-М3". Артиллеристы 44-й отдельной артиллерийской бригады имени Гетьмана Даниила Апостола подбили вражеский комплекс на Запорожском направлении.

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Зрелищная детонация боеприпасов "Бук-М3" завершила дело. Эффектные кадры уничтожения российского зенитно-ракетного комплекса появились в сети.

На кадрах видно, что свой ЗРК "Бук-М3" россияне пытались спрятать у лесополосы. Впрочем, аэроразведка украинских военных засекла комплекс и по нему был нанесен удар.

После попадания зенитные ракеты, находившиеся на пусковой установке "Бук", загорелись и начали детонировать. Поэтому, скорее всего, "Бук-М3" был либо серьезно поврежден, либо полностью уничтожен, в частности, и благодаря детонации ракет на нем.

Российский комплекс противовоздушной обороны средней дальности "Бук-M3" предназначен для борьбы с маневровыми аэродинамическими целями, тактическими баллистическими, крылатыми, авиационными ракетами и другими воздушными целями. Был принят на вооружение армии страны-агрессора а в 2016 году.

Напомним, накануне, 11 марта ВСУ ликвидировали 1090 оккупантов и уничтожили два средства вражеской ПВО. Общие безвозвратные потери РФ в войне против Украины достигли 159 090 человек.

При этом в британской разведке подтверждают, что Россия несет чрезвычайно большие потери в Украине, но Москву это не касается. Российское командование пытается не бросать на войну жителей Москвы и Санкт-Петербурга, а в регионах в пушечное мясо превращает преимущественно представителей "малых народов" РФ.

Также сообщалось, что в районе Кременной оккупанты бросали в бой новые танки Т-90, но они быстро закончились. Украинские воины заставили россиян снова пересесть на более старые Т-72.