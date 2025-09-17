Украинские воины нашли на российском складе БК детонаторы с 'особой' маркировкой. Фото

Украинские бойцы обнаружили на российском складе боеприпасов детонаторы с необычной маркировкой. На первый взгляд, это обычные трофеи, но рисунок указывает на связь россиян с нацистской Германией.

Обозначения на корпусах детонаторов заставили военных углубиться в происхождение этих элементов. Находку зафиксировали разведчики подразделения "Тур", а информацию и фото обнародовал 225-й отдельный штурмовой полк в своем Telegram-канале.

Что известно о детонаторах, найденных на российском складе БК

Со склада изъяли ряд детонаторов, на корпусе которых заметны нестандартные символы и клейма. На обнародованных фото видна маркировка, по форме напоминающая эмблемы, которые использовали накануне и во время Второй мировой войны.

Эти трофеи передадут для детального исследования экспертам, а в случае подтверждения происхождения – используют как доказательства против производителей.

Военные напомнили, что 17 сентября 1939 года Советский Союз начал вторжение в Польшу, которая уже была значительно ослаблена боями с Вермахтом.

Это не единственный случай сотрудничества двух тоталитарных режимов. В августе 1939 года СССР и Германия подписали коммерческое соглашение, которое дополнили в феврале 1940 года. В рамках этих договоренностей СССР получил военную технику, станки и технологии, сырье, в том числе детонаторы для снарядов, маркированные свастикой.

"Часть детонаторов с тех времен сохранилась на российских складах. Нацистское оружие до сих пор используется для уничтожения людей. Гитлеровский и сталинский режимы исчезли, взамен пришел путинский; названия разные, но суть – одна и та же. Российская власть кормит своих людей мифом о борьбе с фашизмом, хотя на самом деле сама является фашистским государством", – отметили в 225-м ОШП.

