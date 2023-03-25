Украинские воины отправили российских окупантов ''слушать Кобзона'': видео

Украинские защитники продолжают уничтожать живую силу и технику врага. Так, бойцы ВСУ отправили "на концерт Кобзона" российских оккупантов.

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Кадры ликвидации захватчиков опубликовали на Facebook-странице 72 ОМБр им. Черных Запорожцев. Оккупанты были уничтожены с помощью дрона (чтобы смотреть видео, доскролльте новость до конца).

Дрон украинских бойцов приметил вражескую технику и сделал попытки приблизиться ближе к цели.

После максимально возможного приближения с дрона был метко сброшен снаряд, который взорвался внутри российского танка.

После взрыва российские оккупанты отправились на "концерт к Кобзону".

Локация, где произошла ликвидация захватчиков, осталось неизвестной.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинские разведчики из 10-ти отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" показали разгромные удары по оккупантам. Обнаружив группу выдвинувшихся на штурм захватчиков, украинские воины нанесли по ним удары с помощью БПЛА. У врага – потери погибшими и ранеными.

В то же время уцелевшие захватчики не колеблясь покидали раненых оккупантов, пытаясь спасти собственные никчемные жизни.