Украинские воины поразили пункты управления и позиции ПВО россиян

Воины ВСУ продолжают выжигать врага из украинской земли. Вместе с живой силой российского войска они уничтожают также его технику и вооружение.

Видео дня

Накануне на фронте бойцы "демилитаризовали" вражеские базы и позиции противовоздушной обороны. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ на странице в Facebook.

Отмечается, что в течение боев 28 января украинская армейская авиация нанесла четыре удара по районам сосредоточения российских оккупантов.

Со своей стороны ракетчики и артиллеристы Сил обороны поразили два пункта управления и две позиции ПВО врага.

Кроме того, "бавовну" защитники сбросили на шесть районов сосредоточение живой силы ВС РФ, вражеские склад боеприпасов и станцию радиоэлектронной борьбы.

Накануне на фронте в целом ликвидировали около 650 захватчиков из РФ, поэтому на сегодня количество "демилитаризованных" в войне путинских вояк превысило 126,1 тыс. Также наши военные сожгли еще более двух десятков ББМ, восемь танков и другую технику оккупантов.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские войска продолжают нести потери на фронте, больницы на временно оккупированных территориях переполнены захватчиками. Лишь в одно из медучреждений на Луганщине на днях привезли до 300 раненых наемников ЧВК "Вагнера".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!