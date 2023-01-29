Украинские воины поразили пункты управления и позиции ПВО россиян
Воины ВСУ продолжают выжигать врага из украинской земли. Вместе с живой силой российского войска они уничтожают также его технику и вооружение.
Накануне на фронте бойцы "демилитаризовали" вражеские базы и позиции противовоздушной обороны. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ на странице в Facebook.
Отмечается, что в течение боев 28 января украинская армейская авиация нанесла четыре удара по районам сосредоточения российских оккупантов.
Со своей стороны ракетчики и артиллеристы Сил обороны поразили два пункта управления и две позиции ПВО врага.
Кроме того, "бавовну" защитники сбросили на шесть районов сосредоточение живой силы ВС РФ, вражеские склад боеприпасов и станцию радиоэлектронной борьбы.
Накануне на фронте в целом ликвидировали около 650 захватчиков из РФ, поэтому на сегодня количество "демилитаризованных" в войне путинских вояк превысило 126,1 тыс. Также наши военные сожгли еще более двух десятков ББМ, восемь танков и другую технику оккупантов.
Как сообщал OBOZREVATEL, российские войска продолжают нести потери на фронте, больницы на временно оккупированных территориях переполнены захватчиками. Лишь в одно из медучреждений на Луганщине на днях привезли до 300 раненых наемников ЧВК "Вагнера".
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