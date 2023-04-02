Украинские воины уничтожили редкого ''зверя'' оккупантов – миномет 2С4 ''Тюльпан''. Видео

Защитники Украины ликвидировали на фронте редкую технику российских оккупантов. Речь идет о самоходном миномете 2С4 "Тюльпан" советской разработки, калибр которого 240 мм.

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"Демилитаризацию" вражеской техники провели бойцы 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал "Оперативный ВСУ" (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

"14-я ОМБр подстрелила жидкого "зверя" – самоходный миномет 2С4 "Тюльпан" 240 мм. Для понимания, калибр 2С7 "Пион" – 203 мм", – говорится в сообщении.

На кадрах военные показали размещение вражеской установки – она стояла посреди поля.

Оккупанты надеялись, что техника не будет видна за лесопосадками, однако защитники Украины доказали обратное и сняли "бавовну" на камеру с дрона.

Воины 14-й ОМБр навели прицел на российский редкий миномет и точным ударом уничтожили его. Техника врага выгорела если не дотла, то по крайней мере изнутри полностью.

"И уже тюльпана нет… Погиб", – подчеркнули защитники.

Отметим, что 2С4 "Тюльпан" – советский самоходный миномет калибра 240 миллиметров, предназначенный для уничтожения наиболее укрепленных фортификационных сооружений. Он способен вести огонь тактическими ядерными боеприпасами сверхмалой мощности.

Россияне называют его "единственным в мире минометом калибра 240 мм". Согласно их заявлениям, дальность стрельбы обычным снарядом составляет до 10 км, а активно-реактивным – до 20 км.

Минометы 2С4 "Тюльпан" российские оккупанты использовали еще при штурме Луганского аэропорта в 2014 году и штурма завода "Азовсталь" во время боев за Мариуполь в 2022 году.

В 2017-м РФ заявляла о намерении модернизировать весь парк собственных установок 2С4 "Тюльпан" до 2020 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские егеря-десантники уничтожили подразделение российских оккупантов на одном из направлений фронта. Защитники ликвидировали около 11 захватчиков и заняли боевые позиции.

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