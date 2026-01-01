Украинские войска контролируют северную часть Покровска и расширяют логистические коридоры к Мирнограду – УВ "Восток"

Украинская армия до сих пор удерживает оборонительные позиции в Мирнограде Донецкой области. Для усиления возможностей снабжения ВСУ принимают меры по расширению логистических коридоров в город.

Об этом сообщили в пресс-центре группировки войск "Восток". Для сдерживания врага оборона города пополнена дополнительными силами и спецсредствами.

"Логистика остается осложненной. Для усиления наших возможностей снабжения принимаются меры по расширению логистических коридоров в Мирноград", – говорится в сообщении.

Под Покровском ВСУ сорвали 33 попытки штурма российских войск в районах Мирнограда, Покровска, Удачного, Котлиного, Молодецкого, Филиала, Гришино, а также в направлении Новопавловки, Кучерова Яра, Белицкого, Новоподгородного, Нового Шахматного, Родинского и Сергеевки.

За прошедшие сутки на этом направлении обезвредили 84 оккупантов, из которых 53 необратимо, уничтожено 15 единиц автотранспорта, 26 беспилотников, семь единиц спецтехники и два квадроцикла. Были поражены одна артсистема, три автомобиля, один квадроцикл, две единицы спецтехники, два пункта управления дронами и 12 укрытий для личного состава противника.

Украинская армия и в дальнейшем контролирует северную часть Покровска, сообщают в командовании. В центре военные блокируют продвижение врага, проводят поисково-штурмовые действия и проводят уличные бои.

Как сообщал OBOZ.UA, армия России продолжает попытки форсировать Северский Донец и осуществлять рейды из Северска в направлении Дроновки в Донецкой области. Движение вражеских бойцов осуществляется со стороны как Серебрянского леса, так и Ямполя.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!