Украинские войска нашли 'противодействие' реактивным 'Шахедам', оснащенным ракетами: в ISW оценили технологический рывок. Видео

Украинские защитники нашли "противодействие" российским ударным БПЛА "Шахед", оснащенные ракетами. Для перехвата вражеского вооружения наши бойцы используют беспилотник-перехватчик "Стинг".

Об этом говорится в недавнем отчете Института изучения войны. Аналитики отмечают, что новые подходы ВСУ демонстрируют стремительный технологический темп наступательно-оборонительного противостояния в войне.

В материале отмечается, что 15 января украинская благотворительная организация "Дикие шершни" обнародовала видео, на котором зафиксировано успешное применение украинскими военными беспилотника-перехватчика "Стинг" для уничтожения российского реактивного дрона "Шахед", оснащенного ракетой класса "воздух–воздух" Р-60.

По данным "Милитарного", дрон попал в хвостовую часть ракеты, которую противник установил на "Шахед". Именно в этой секции ракеты Р-60 размещены турбогенератор, газогенератор и маршевый двигатель ПРД-259. Такое поражение могло привести к детонации твердого топлива или как минимум сделать ракету непригодной к применению.

РФ усложняет дроны, а Украина ищет новые способы перехвата

В ISW добавили, что 1 декабря, эксперт по радиоэлектронной борьбе Сергей "Флеш" Бескрестнов сообщал, что украинские силы впервые сбили "Шахед" с ракетой Р-60, которую россияне используют для поражения украинских вертолетов и тактической авиации, которая охотится на эти дроны. А уже 15 декабря Главное управление разведки Минобороны Украины подтвердило, что российские войска действительно модифицировали "Шахеды", оснастив их ракетами Р-60.

В то же время армия РФ продолжает совершенствовать беспилотники "Шахед", чтобы повысить их эффективность. В частности, недавно была зафиксирована новая инновация: установка на эти дроны переносных зенитно-ракетных комплексов для поражения мобильных элементов украинской системы противовоздушной обороны.

"Украинские и российские войска в течение всего полномасштабного вторжения вели технологическую гонку между наступательными и оборонительными средствами, а украинские войска неоднократно внедряли новые меры противовоздушной обороны для борьбы с модификациями российской кампании дальнего удара", – подчеркнули аналитики.

Напомним, ранее стало известно, что украинская defence-tech компания "Генерал Черешня" разработала новый дрон-перехватчик "Генерал Черешня AIR Speed", построенный на 8-дюймовой раме. Это позволило уменьшить габариты, повысить маневренность и скорость реакции в воздухе.

Как писал OBOZ.UA, ранее Украина и Великобритания подписали лицензионное соглашение по украинскому дрону-перехватчику Octopus, также известному как "охотник" на "Шахедов". Соглашение является шагом к будущему производству зенитного беспилотника в Туманном Альбионе.

