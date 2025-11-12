Украинские войска продвинулись вблизи Северска, оккупанты – в районе Покровска и Гуляйполя: анализ ISW

Украинские войска имеют продвижение на Северском направлении, в частности на восток от города. Со своей стороны оккупанты имеют преимущество на Покровском и Гуляйпольском направлениях.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW). Аналитики ссылались на геолокационные видеозаписи опубликованные 10 и 11 ноября.

Северское направление

Украинские силы недавно достигли определенного продвижения на Северском направлении. По геолокационным видеозаписям от 11 ноября, наши бойцы продвинулись на восток от Северска. В то же время российский милблогер заявил, что российские подразделения якобы смогли продвинуться на запад от Дроновки, расположенной к северо-западу от города, однако эти данные не имеют подтверждения.

В отчете отмечается, что 10–11 ноября российские войска осуществляли атаки вблизи Северска, а также в районах Дроновки на северо-западе, Серебрянки на северо-востоке и вблизи Звановки и Переездного к югу от города. Российский милблогер признал, что украинские оборонительные позиции существенно затрудняют продвижение российских сил на восток от Северска.

Покровское направление

Российские подразделения достигли определенного продвижения на Покровском направлении. 10 и 11 ноября они осуществляли атаки как в пределах самого Покровска, так и вблизи города: на север в районе Родинского; на северо-восток возле Красного Лимана и Новоэкономичного; на восток – вблизи Балаганя, Гнатовки, Рога, Ровно, Мирнограда и Михайловки; на юго-восток – возле Лисовки и Сухого Яра; на юг – вблизи Новопавловки; а также на юго-запад – в районах Котлиного, Молодецкого и Удачного.

Российские милблогеры и Минобороны РФ сообщали об украинских контратаках в районах Родинского, Федоровки, Новоэкономичного и Гришино. Один из милблогеров отмечал, что центральная часть Родинского остается спорной "серой зоной".

Гуляйпольское направление

Также 10–11 ноября российские войска продолжали наступательные действия северо-восточнее Гуляйполя, в частности, вблизи Сладкого, Успеновки, Яблочного, Новоуспеновского и Ровнополья, а также в районах Высокого и Зеленого Гая.

"Начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров 11 ноября сообщил, что российские войска нанесли удар беспилотника с видом от первого лица (FPV) по гражданскому автомобилю в Гуляйполе, в результате чего погиб мирный человек", – отмечается в отчете.

Напомним, аналитики ISW сообщали, что российские оккупанты не смогли увеличить темпы продвижения на Покровском направлении. Это связано с тем, что военное руководство РФ продолжает изнурительные наступательные действия почти по всей линии соприкосновения. Так с начала ноября 2025 года зафиксировано значительно меньше геолокационных видео, подтверждающих продвижение войск РФ в Покровске и его окрестностях, по сравнению с более активными их действиями, задокументированными в середине и в конце октября.

Как писал OBOZ.UA, Россия начала принудительный частичный призыв резервистов в рамках своей более широкой инициативы по формированию активного резерва. Новые силы Кремль, вероятно, также задействует в боевых действиях в Украине.

