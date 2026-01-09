Украинские войска сдерживают штурмы в Родинском: враг пытается проникнуть в жилую застройку. Карта

На Покровском направлении российские оккупанты пытаются просочиться в жилую застройку Родинского. Основное давление враг осуществляет с южного и юго-восточного направлений.

О ситуации в зоне ответственности 20-й бригады НГУ "Любарт" 9 января "Суспільному" рассказал заместитель командира воинской части по артиллерии с позывным "Димас".

В Родинском присутствуют отдельные группы российских оккупантов

Украинский защитник сообщил, что ВС РФ продолжают штурмовать с использованием механизированных колонн, легкой техники и малых пехотных групп.

Родинское, по его словам, остается под контролем Сил обороны Украины. Позиции в этом районе защищают 20-я и 14-я бригада Национальной гвардии, а также отдельный разведывательный батальон ДШВ Вооруженных сил.

В самом населенном пункте украинские подразделения регулярно обнаруживают малые группы российских пехотинцев, которые пытаются закрепиться в отдельных домах во время плохой видимости, тумана и дождя. Враг пытается пользоваться погодными условиями для продвижения.

"Очень часто туманность слишком плотная и постоянно, почти каждый день был туман. В такие дни противник имеет наибольший успех, он тогда может спокойно завести свои группы. Мы не можем ввести качественную воздушную разведку. Но когда благоприятные погодные условия нам позволяют, то разведка на регулярной основе происходит как в глубину, так и на переднем крае, и противник не имеет шансов закрепиться и зайти в населенный пункт", – сказал "Димас".

Заместитель командира отметил: захватчики есть в Родинском, украинские бойцы это "знают и понимают". Оккупанты "могли где-то закрепиться в каких-то домах, в подвалах, но не проявляют активности". Интенсивных штурмовых действий российские группы внутри города пока не ведут.

"Высокие штурмовые действия он [враг] не проводит. Он вот в плохую погоду зашел, закрепился в каком-то доме и там сидит. Мы его обнаруживаем, наносим огневое поражение с помощью артиллерии, беспилотных комплексов. Противник сидит там без нормального обеспечения. Постоянное огневое поражение, возможно, даже получают ранения. Вот это такой у них успех", – объяснил начальник артиллерии 20-й бригады Национальной гвардии Украины.

Провизию, аккумуляторы и другое снаряжение россиянам доставляют с помощью БПЛА, однако в непогоду используются также пешие группы обеспечения.

Силы обороны, по данным военного, удерживают глубину поражения войска РФ на 4 км, при благоприятной погоде – до 10 км. Беспилотная и артиллерийская разведка работают постоянно.

"Поскольку погодные условия не позволяют, например, колесной технике проезжать, и противник проводит глубокую воздушную разведку, минирует основные логистические пути, поэтому, чтобы сохранять жизнь, здоровье наших механиков, штурманов и простых водителей, используется роботизированная техника, которая менее заметна, более мобильна, которая может выполнить с десяток рейсов от позиции к позиции, доставить все необходимое", – рассказал "Димас".

Как ранее писал OBOZ.UA, на Покровском направлении войска Российской Федерации осуществили очередную попытку массированного штурма с использованием бронированной техники. Воины 46-й отдельной аэромобильной Подольской бригады ДШВ ВСУ сорвали планы захватчиков, отбив наступление. Видео боя можно посмотреть по ссылке.

