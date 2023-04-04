Украинские защитники получили еще пять внедорожников от Фонда Вадима Столара

Военные на передовой получили еще пять внедорожников, один из которых бронирован. Об инициативе Фонда Вадима Столара в рамках проекта "++ для ВСУ", благодаря которой автомобили получили три воинские части и Силы специальных операций ВСУ, рассказали "Новини LIVE".

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"Уже больше года идет полномасштабная война, вызванная российской агрессией. Сегодня на фронте продолжаются ожесточенные бои, и наши защитники постоянно нуждаются в обновлении поврежденного и уничтоженного автопарка. Ведь автомобили на передовой помогают нашим ребятам не только более эффективно выполнять боевые задачи, но и сохранять жизнь военных, что является приоритетом для нашего Фонда", – отмечает основатель Фонда Вадим Столар.

Волонтеры отмечают, что всегда быстро отзываются по просьбе военных и уже не впервые передают авто тем, кто в них больше нуждается.

"Мы всегда оперативно реагируем на запросы военных, понимаем, что сегодня они защищают всех нас. На этот раз тоже не медлили, уже передаем пять внедорожников для военных, которые сразу поедут на передовую. Мы все знаем, что автомобили на фронте – это расходный материал, и одним из приоритетов деятельности Фонда является обеспечение военных автомобилей. Уверена, что эти авто хорошо поработают для нашей Победы", – заявила волонтер Фонда Наталья Приходько.

Представители подразделения, принимавшие автомобили от Фонда Вадима Столара, также отметили их высокие характеристики и отметили важность такой техники в горячих точках. Один из автомобилей – Land Rover Defender Snatch – содержит бронированную капсулу. Машина имеет седьмой уровень защиты и остается маневровой, чтобы преодолевать значительные препятствия.

"Такой автомобиль имеет бронирование, которое защищает от пуль и обломков. Мы очень благодарны за такое оснащение, потому что это позволяет нам выполнять нашу задачу в самых горячих точках и иметь преимущества по защите нас, бойцов", - отметил представитель подразделения на позывной "Суп".

В общей сложности, по данным журналистов, с начала полномасштабной войны Фонд передал для ВСУ около 40 специализированных и бронированных внедорожников. Военные уверены, что они помогут в контрнаступлении и приблизят победу.