Украинские защитники получили новую партию дронов от 'Стального фронта'

Силы обороны Украины получили очередную партию из 10-ти мощных БПЛА. Их в рамках инициативы "Стальной фронт" бизнесмена Рината Ахметова передала защитникам компания "Укртелеком". Дроны уже отправились помогать военным защищать Украину.

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"Мы благодарны украинскому бизнесу, который вносит свой весомый вклад в нашу общую борьбу с врагом. Во время войны каждый делает, что может, чтобы приблизить нашу Победу. Каждый на своем фронте", - сказал представитель Вооруженных сил Украины, получавший технику.

"Наша компания хорошо понимает насколько важна и нужна наша поддержка Силам обороны Украины. Мы и дальше будем продолжать системно помогать нашим защитникам в борьбе с врагом. Например, еще 60 БПЛА находятся в процессе производства по заказу "Укртелекома". Это направление нашей работы стало приоритетным, наряду с обеспечением стабильной связью ВСУ, социальных, государственных и административных пользователей и, конечно, наших индивидуальных клиентов", – говорит генеральный директор АО "Укртелеком" Юрий Курмаз.

За время полномасштабной войны Укртелеком отправил защитникам десятки БПЛА, в том числе беспилотные авиационные комплексы "Валькирия" и "Аист". Все они украинского производства. В целом компания оказала помощь более чем на 50 млн грн. Украинскую землю в рядах ВСУ защищают 350 сотрудников Укртелекома.

Напомним, "Стальной фронт" - это инициатива, в рамках которой предприятия Рината Ахметова передают помощь защитникам Украины. В частности, это уже более 1,3 тысяч дронов: такого количества беспилотников армии не поставляет ни один частный бизнес. Кроме того, бойцы получили более 165 тыс. бронежилетов, более 900 авто, более 1,3 млн. топлива. В общем, Ринат Ахметов направил на военную и гуманитарную помощь более 5 млрд грн.