Украинские защитники ''приземлили'' шесть воздушных целей врага: сбиты два Су-25 и вертолет Ка-52

23 января подразделения зенитно ракетных войск Воздушных сил ВСУ уничтожили шесть летательных аппаратов противника в небе. Россия всего за день потеряла два российских штурмовика Су-25, ударный вертолет Ка-52, две управляемые авиационные ракеты Х-59, БпЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10".

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Об этом сообщается в пресс-службе Воздушных силах ВСУ. Украинская армия продолжает эффективно работать на земле, воде и воздухе.

"Бьем врага вместе! Вместе мы сила, вместе к победе", – подписали защитники публикацию с впечатляющими цифрами.

Как сообщал OBOZREVATEL, секретарь СНБО Данилов, подчеркнул, что у армии России до сих пор остаются смертоносные ракеты и тонны военного железа и, несмотря ни на что - она в чем-то учится на своих ошибках. Однако, несмотря на это, государство-агрессор обречено не только на поражение, но и на распад.

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