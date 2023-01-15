Украинский беспилотник атаковал одну из крупнейших энергоподстанций Брянска, есть погибшие – росСМИ

В России заявили об атаке украинского беспилотника на одну из крупнейших энергоподстанций Брянска. Там рассказали о том, что от обесточивания этот областной центр спас "герой-охранник", якобы накрывший сброшенную гранату собственным телом.

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Новую басню активно ретранслируют российские пропагандисты. Они также заявляют, что "герой" оказался в реанимации, но выжил, тогда как еще какие-то три человека погибли.

По версии росСМИ, атаковал беспилотник Брянск двумя снарядами - и оба раза неудачно.

"Украинский беспилотник атаковал гранатами одну из крупнейших энергоподстанций Брянска. Первая сброшенная граната не разорвалась, вторую героически накрыл собой охранник. Сейчас он находится в реанимации. Благодаря его самоотверженности город остался с электричеством", – заявляет один из российских пабликов.

Интересно, что в этом же сообщении пропагандисты заявляют о погибших и раненых в результате атаки, которые оказались куда менее живучими, чем "героический охранник".

"В результате детонации боеприпасов трое человек погибли, 13 пострадали", – рассказали пропагандисты.

Впоследствии количество пострадавших увеличилось до 15.

Напомним, 2 января в Брянской области РФ заявили о "бавовне". В России заявили, что Украина якобы обстреляла энергообъект, вследствие чего там вспыхнул пожар, а часть потребителей региона осталась без света.

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