Украинский боевой медик сделал предложение любимой прямо на фронте: кадры тронули сеть

На фронте боевой медик Василий делал предложение своей любимой, военной медсестре Аиде. Организовать признание помогли собратья пары.

Трогательным видео с предложением, которое появилось в сети, поделилась 4 отдельная танковая бригада. На нем защитник организовал настоящий сюрприз для своей любимой.

Несмотря на войну, в Украине продолжает бурлить жизнь и создаются новые украинские семьи. К тому же, не только в тылу, но и на передовой.

Тае, боевой медик решил удивить свою любимую и сделал предложение ей прямо на фронте среди своих собратьев. Девушка была поражена и невероятно счастлива, а защитник услышал от нее заветное "да". Военные собратья поздравили пару залпом из автоматов.

Видео дня

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что пострадавший на передовой украинский военный Роман Добряк сделал предложение любимой. Ролик с предложением набрал более двух миллионов просмотров в сети за восемь часов.

Также сообщалось, что украинский герой, потерявший ноги на войне, признался возлюбленной. Даже после того, как наши защитники испытывают серьезные ранения на фронте, их жизнь продолжается. Еще один украинский военный признался своей девушке и получил ответ "да".

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