Украинский БПЛА STING А прошел боевое крещение и будет отправлен на фронт, – Голик

дарный БПЛА STING A украинской разработки и производства, способный нести около 3 кг взрывчатки, вскоре отправится на южное направление для прохождения испытаний в боевых условиях. Об этом в Facebook сообщил Юрий Голик.

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Полетный комплекс STING A из двух беспилотников недавно прошел очередные полевые испытания. Это доработанная версия, учитывающая результаты предыдущих тестирований. Их разработку и производство Юрий Голик запустил совместно с бывшим теннисистом, а ныне военнослужащим Сергеем Стаховским.

"Наши прототипы уже прошли боевое крещение и имеют опыт раздачи билетов на концерт к кобзона на юге", - добавил Голик.

Ранее сообщалось, что БПЛА STING имеют две модификации: ударный беспилотник А – (Attack) и разведчик SG (SpyGun или Шпион).

Особенностью этих дронов является то, что многие комплектующие в их составе разработаны и производятся в Украине. В частности, система управления разработана в Запорожье.

Это позволяет в несколько раз удешевить стоимость их производства, по сравнению с зарубежными аналогами.

"Продолжаем. Перешли "от ненависти к насилию", – пишет Голик о начале боевого этапа испытаний.