'Украинский фронт – это наша линия обороны': в Латвии заявили, что могут предоставить ВСУ новую партию Stinger

В Латвии задумались о передаче Украине новой партии зенитно-ракетных комплексов Stinger. Также официальной Риге планируют усилить свое участие в программе обучения украинских военнослужащих.

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Латвия хочет усилить военную помощь украинской армии, ведь считает фронт в Украине "своей линией обороны". Об этом заявила министр обороны Латвии Инара Мурниенце, пишет латвийское новостное издание LSM.lv.

Комментируя запланированную на конец января восьмую встречу министров обороны стран-партнеров Украины в формате "Рамштайн", она заявила, что Латвия уже определилась со следующим пакетом помощи.

"Список военной поддержки Латвии уже в кармане. Фактически Украинский фронт - это наша линия обороны, поэтому мы сейчас думаем, как присоединиться к большому потоку помощи Украине и как поддержать Украину, как ответить на запрос президента Владимира Зеленского", - отметила Мурниеце.

В частности, по словам госпожи министра, Латвия рассматривает возможность отправки оружия в Украину и обучения украинских солдат.

Сейчас латвийские власти, как отметила Мурниеце, изучает, "что мы можем позволить себе дать". В то же время, принимая во внимание ранее оказанную Латвией помощь Украине, Латвия могла бы еще раз предложить Украине зенитно-ракетные комплексы Stinger.

"Мы встречались с украинскими коллегами, они выражают глубочайшую благодарность Латвии за те Stinger, которые пришли до войны, это было очень правильное решение Министерства обороны, а также бывшего министра. Stinger, еще более интенсивная подготовка украинских солдат в Латвии", - отметила Мурниеце.

Также министр считает, что Украина также высоко ценит беспилотные летательные аппараты или дроны, поставляемые Латвией, поэтому Латвия также могла бы продолжить их поставки.

Война на Украине показала, подчеркнула Мурниеце, показала, что Латвии также нужно более серьезно подумать об укреплении системы ПВО.

"Новое, о чем мы сейчас говорим, — это обеспечение системами противовоздушной обороны. Мы видим, что война в Украине была очень безжалостной, и еще несколько лет назад казались немыслимыми такие боевые действия, которые могут преднамеренно уничтожать гражданскую инфраструктуру. Поэтому ,в Латвии гораздо серьезнее надо думать о защите общества. Вместе с соседними странами думаем об обеспечении системами ПВО. Наши соседи начали об этом задумываться раньше, я считаю, что это дело должно ускориться и в Латвии", - сказал министр.

В издании также напомнили, что до сих пор военная поддержка, оказываемая Латвией, включала в себя вооружение, индивидуальное снаряжение, сухие пайки, боеприпасы, противотанковые средства, ЗРК Stinger, беспилотные летательные аппараты, самоходные гаубицы , вертолеты , топливо и другие товары.

Напомним, ранее глава МИД Латвии заявил, что Украина должна иметь право атаковать места базирования ракет в России, которыми уничтожают ее критическую инфраструктуру. Эдгарс Ринкевичс убежден, что украинской армии следует также дать возможность наносить удары по военным объектам на территории страны-агрессора России. При этом, по его мнению, странам НАТО не следует бояться эскалации из-за ударов по территории РФ.