Украинский главный сержант провел роту через бои без потерь: история смелости и героизма

Главный сержант 112-й бригады территориальной обороны Киева проявил мужество и героизм, когда командир одной из ее рот получил ранение во время рекогностирования (разведки) позиций на Харьковщине. Тогда 24-летний боец взял на себя временное командование и через бои с врагом вывел роту без потерь.

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Историю его смелости рассказали на Facebook-странице бригады. Там не назвали имени воина, но опубликовали несколько фотографий с тренинга теробороновцев (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что события произошли в начале октября. После ранения командира роты сержанту пришлось принимать сложные решения и делать выбор при участии в боевых действиях. Благодаря ежедневным занятиям и его заботе об личном составе все бойцы роты вернулись живыми.

Через три месяца после этого за командование ротой до сих пор отвечает этот сержант, а личный состав уважает его и считает своим отцом, несмотря на молодой возраст.

"Это и есть пример настоящего главного сержанта. Тот, кто не избегает выполнения возложенных на него обязанностей, преданно и верно защищает ценности ВСУ и пользуется уважением и доверием среди военнослужащих", – подчеркнули в 112-й бригаде.

Отмечается, что в каждом подразделении есть главный сержант. Как правило, это лидер среди солдат, а выполняет он все, что касается личного состава. В частности, проверяет их моральное и психологическое состояние, как они обучены, одеты, накормлены ли, чего им не хватает.

"Не существует ничего, чего не может решить главный сержант. Собственно, в 112-й бригаде мы учим сержантов общаться со своим личным составом, заботиться о нем, отслеживать проявления стрессовых расстройств и поддерживать психическое здоровье. Наше уважение всем, кто носит гордое звание сержанта 112-й бригады", – добавили военные.

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