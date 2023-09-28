Украинский 'Щедрик' будет еще эффективнее уничтожать окупантов: в Виннице разработали новый дрон-разведчик. Видео

В Винницком межрегиональном координационном гуманитарном штабе разработали новый разведывательный беспилотник "Щедрик". Имя уникальной птичке выбирали сами винничане путем голосования.

Об этом сообщил Владимир Гройсман в Facebook. Он обнародовал соответствующее видео (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Новый беспилотный летательный аппарат может подниматься на высоту до 4000 м и двигаться со скоростью 150 км/ч.

"Щедрик" – наш разведывательный беспилотник! И он такой не один. Мы сделали, вы выбрали название. Ребята на фронте будут еще эффективнее уничтожать врага", – написал Гройсман.