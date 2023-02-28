Украинский воин в одном бою возле Марьинки уничтожил 5 танков и 3 БМП российских захватчиков. Видео

Украинский десантник уничтожил 5 танков и 3 боевых машины пехоты (БМП) в одном бою вблизи Марьинки. Боец 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады поразил вражескую бронетехнику из противотанкового комплекса Javelin.

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Об этом 28 февраля сообщила пресс-служба Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины. Как отмечается, на днях враг начал массированный штурм позиций украинских защитников в районе Марьинки (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Но оккупантам помешали мужество и военная сноровка десантников ВСУ.

"Умело применяя маневр, постоянно меняя огневые позиции, военнослужащий противотанкового резерва с помощью американского противотанкового комплекса Javelin уничтожил 8 единиц бронетехники, среди которых было 5 танков и 3 БМП противника", – рассказали в ДШВ.

Дело завершила артиллерия 79-й бригады, которая мощно ударила по другой бронетехнике РФ. А точный огонь из стрелкового оружия по пехоте противника не оставил захватчикам никаких шансов на успех.

Всего в тяжелом бою было уничтожено 5 танков и 7 БМП противника, сообщили в украинских десантных войсках.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным Генерального штаба ВСУ, Россия в войне против Украины потеряла уже 3 тыс. 388 танков и 6630 боевых бронемашин. Потери личного состава достигли 149 тыс. 240 военных, за минувшие сутки были ликвидированы 550 оккупантов.