Украинский защитник, потерявший ногу во время войны на Донбассе, пробежит марафон в Лондоне

Украинский защитник Роман Кашпур, потерявший ногу на передовой, примет участие в Лондонском марафоне (TCS London Marathon). Во время забега он планирует собрать 100 тысяч фунтов на протезы для своих собратьев.

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Об этом Роман рассказал в интервью Общественному. Защитник потерял ногу в 2019 году, когда стал на противопехотную мину во время разведки на востоке Донецкой области.

Роман Кашпур пошел защищать свою Родину на востоке еще когда ему было 19 лет, в 22 года разведчик потерял концовку близ Марьинки. После потери ноги ветеран русско-украинской войны нашел себя в спорте.

Так, уже после девяти месяцев с момента ампутации, Роман участвовал в "Играх героев" и одержал победу. Во время эпидемии коронавируса он завоевал первые места в нескольких категориях на "Играх героев онлайн". В декабре 2021 года в Чугуеве на Харьковщине он установил рекорд Украины, таща на протезе 16-тонный самолет Ан-26 на расстояние 6 метров 40 сантиметров в 44 секунды.

В начале полномасштабного вторжения Роман вместе с семьей находился в Харьковской области. После того как он эвакуировал родных из опасного района в Винницкую область, сам, несмотря на травму, вернулся на фронт.

Через пол года Роман вернулся домой и стал волонтером, также вернулся к занятию спортом. 43-й Лондонский марафон, который должен пройти 23 апреля, станет для мужчины первым международным соревнованием. Чтобы подготовиться к нему, Роман ежедневно тренировался минимум по 2 часа.

Он собирает средства в поддержку благотворительной организации Citizen, которая помогает украинским военнослужащим с ампутациями. Роман намерен пройти весь марафон через восемь часов. Своим примером он хочет вдохновить собратьев, что после потери конечности можно жить полноценно.

"Этот марафон является большим вызовом для меня, но я собираюсь сделать это не только для того, чтобы пробежать его, но и стимулировать других людей. Главный месседж, конечно, что мы должны быть едиными... чтобы помочь Украине, защитить страну и защитить мир, остановить это зло и остановить эту агрессию", – рассказал Роман в комментарии Daily Mail.

Ранее сообщалось, что около 70 человек стали участниками программу протезирования от "Метинвеста" и Protez Hub. Ранее партнеры также запустили первую в Украине образовательную онлайн-платформу по протезированию, которая будет полезна и медспециалистам, и пострадавшим.

Напомним, что 100 украинцев получат самые легкие в мире бионические протезы конечностей от Unlimited Tomorrow.

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