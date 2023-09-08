Украинским воинам на передовой нужно авто для выполнения боевых задач: как приобщиться к помощи. Фото

Украинским защитникам на фронте необходима помощь. Воинам одной из бригад, которая защищает страну на востоке, нужен автомобиль для выполнения боевых задач, поэтому волонтеры обратились к украинцам с просьбой поддержать сбор на сумму 300 тыс. грн.

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"Очередной сбор на авто? Да, это он и есть, потому что машины для наших защитников – это в прямом смысле расходный материал. Сегодня прошу вас присоединиться и помочь собрать на авто для бригады, в которой служит мой одноклассник и друг Ярослав", – написала в Facebook волонтер Екатерина Кудлай.

По ее словам, Ярослав с самого начала войны ушел защищать Украину добровольцем и сейчас служит в рядах ВСУ. Он неоднократно отказывался от помощи, что-то покупал за собственные средства.

"Много раз спрашивала у него, нужна ли помощь, но он скромно отказывался со словами: "Нет, спасибо, мы справляемся". Даже полгода назад, когда по просьбе Ярослава нашли и заказали прицел, он заплатил за него из собственного кармана", – рассказала Екатерина.

Она подчеркнула, что сейчас подразделению Ярослава необходима помощь, и призвала собрать средства на авто для воинов:

"Сейчас ребятам нужна помощь, к которой прошу вас присоединиться! Цель: собрать на машину для выполнения боевых задач: 300 000 гривен, которые конвертируются в защиту и мобильность! Понимаю, что все устали от сборов. Но давайте поддержим Ярика и его подразделение. Каждые 1/5/10/20/30/40/50 гривен очень помогут".

Помочь военным в приобретении авто можно по ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее был открыт сбор на два пикапа для бойцов спецназначения Нацгвардии. Цена вопроса – 480 000 грн. За наибольший донат будет разыгран шеврон ликвидированного наемника ЧВК "Вагнер".

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