'Украинское контрнаступление очень подробно подготовлено': Макрон отметил тактические навыки, отвагу и решимость ВСУ

Украинское контрнаступление продолжается уже много дней и ожидается, что оно будет продолжаться в течение следующих недель и месяцев. Западная военная помощь поступает быстро, включая поставки для замены уничтоженной техники на поле боя. Это помогает Украине поддерживать боеспособность и эффективность своих вооруженных сил.

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Об этом во время пресс-конференции в понедельник в Париже в рамках встречи лидеров Веймарского треугольника заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Как отметил французский лидер, он провел недавно продолжавшийся разговор с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Украинское контрнаступление продолжается уже много дней, и оно очень подробно подготовлено. Благодаря хорошим тактическим навыкам, отваге и решимости это контрнаступление будет продолжаться в течение многих недель и даже месяцев", – подчеркнул Макрон.

Президент Франции отметил, что недавно он провел разговор с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Мы усилим поставки оружия, боеприпасов, а также логистическую помощь согласно календарю в ближайшие дни и недели. Мы будем это продолжать делать",- подчеркнул французский лидер.

По словам французского лидера, в настоящее время страны Запада оказывают помощь Украине в формировании оперативных возможностей, замене уничтоженной техники на новую и проведении учений для украинских военных на протяжении многих месяцев.

"Мы стремимся, чтобы это контрнаступление было победной операцией, чтобы можно было начать переговоры (с Россией – ред.) на выгодных условиях. Однако наша поддержка будет продолжаться так долго, как это потребуется", – резюмировал Макрон.

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 июня президент Владимир Зеленский поделился информацией о своем телефонном разговоре с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Основной темой для обсуждения стал террористический акт российской армии на Каховской ГЭС.