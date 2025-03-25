Американская военная помощь не вечна. Не так давно у нас была возможность почувствовать последствия, что будет, когда она истечет.

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До недавнего времени 30% оружия Силы обороны Украины получали из Евросоюза, 30% – из США и еще 40% Украина производила самостоятельно. А по отдельным категориям вооружения военная помощь от США занимала от 30 до 100%. Среди американских поставок по-прежнему есть позиции, которые не смогут заменить европейские союзники.

Чтобы быть готовыми к разным сценариям в будущем, в том числе, к прекращению помощи от США, Украина имеет два наиболее очевидных пути, о чем недавно писал в своей статье "Смертельный хаос. Что происходит с оборонными закупками на фоне остановки помощи от США" Роман Романюк.

Первый путь – договариваться об экстренном увеличении помощи из Европы. Но даже при наличии денег в ЕС все упирается в физическое наличие оружия на складах и возможности стран быстро нарастить производство. Второй путь – это увеличить собственное производство и эффективно его закупать. Пока военная помощь от союзников продолжается, у нас есть еще один бесценный ресурс – это время на создание собственного украинского оружия.

А что в это время Верховная Рада? Парламент продолжает мыслить довоенными категориями, упорно и последовательно игнорируя ситуацию, в которую загнан украинский оборонно-промышленный комплекс. На четвертом году полномасштабного вторжения до сих пор не приняты и не урегулированы жизненно необходимые вопросы, такие как отмена тройных штрафов за одно нарушение или закрытие информации о местонахождении оборонных производств. Словом, Верховная Рада ведет себя так, будто у нас есть "запасные" производители вооружения и, похоже, "запасная" страна.

Тройные штрафы

После начала широкомасштабного вторжения России государство внесло хороший вклад в ускорение военных инноваций и их применение на линии боевого столкновения. В частности, сегодня в Украине самый быстрый в мире допуск нового оружия к реальному применению в боевых условиях вместо лет теперь это может занимать всего несколько месяцев.

Но остается еще много бюрократии, а также дискриминация украинских производителей по сравнению с иностранными – у нас, в Украине. Такая дискриминация уже начала давать о себе знать, а в ближайшее время вообще может иметь катастрофические последствия. Украинские компании постепенно переносят производства за границу, и дело здесь не только в рисках безопасности, а в первую очередь – абсурдную бюрократию и препятствия, которые были введены в законодательство задолго до широкомасштабной войны. До сих пор остаются неизменными.

В том числе в виде чрезмерных тройных штрафов за один вид нарушения. Только за первый месяц таких штрафов набегает 13%, что в три раза больше прибыли за весь год. Это просто неадекватно, учитывая, что эти самые государственные заказчики ограничивают доходности по контрактам.

Тройной штраф и его неадекватные размеры для производителей ОПК была одной из проблем, которую не раз озвучивали производители вооружения во время заседаний нашей рабочей группы по инвестициям в ОПК. Чтобы исправить ситуацию, Парламентская спецкомиссия наработала пакет законопроектов. Это изменения в Гражданский кодекс (законопроект №12258), который находится на рассмотрении Верховной Рады, и изменения в Бюджетный кодекс, который следует разработать и принять в ближайшее время.

Задача всех этих законодательных изменений – урегулировать бардак со штафами и три штрафа за одно нарушение оставить один штраф. Такой, который будет наиболее эффективным и стимулирующим.

Штраф за пользование средствами, которыми никто не пользуется

Изменениями в Гражданский кодекс (законопроект №12258) мы предлагаем отменить один из трех штрафов – санкции за пользование авансовыми средствами, который по результатам месяца может составить до 3%.

Такой тип санкции абсурден с точки зрения экономического смысла, поскольку, во-первых, это по сути дублирующий штраф. Во-вторых, он взимается с производителей за "пользование" средствами, которыми производитель не может пользоваться, ведь не находятся в его распоряжении. Деньги находятся на казначейском счете государства и могут быть использованы исключительно по его разрешению – например, на закупку оборудования или материалов.

Если по независимым от производителя причинам происходит задержка поставки комплектующих, и он задержал поставку товара, он вынужден платить значительные штрафы за деньги, пролежавшие на счетах государства.

Иностранцы эти риски закладывают в стоимость, ведь их доходность никто не ограничивает.

Еще два месяца назад, на заседании Комитета по правовой политике, под стенограмму мы согласовали, что ко второму чтению в законопроект №12258 будут внесены ограничения. Новые нормы будут действовать только для будущих контрактов.

Кроме того, никто не отменяет уголовную ответственность за невыполнение контракта и санкции за другие нарушения. Закон касается не только тех производителей, которые выполнят договор, но с задержкой.

Поэтому надеюсь, что уже в ближайшее время парламент его рассмотрит и примет.

Один за всех и все за одного

Невероятно, но даже такая разнородная и высококонкурентная среда, как производители вооружения – объединились в вопросах уменьшения бюрократического бремени, в том числе и замены тройных штрафов к единому.

Законопроекты требуют принять все ассоциации ОПК: Лига оборонных предприятий, ФРУ Дефенс, NAUDI, Украинский кластер двойных технологий, а это более 500 производителей вооружения, Оборонный альянс Украины. В поддержку законопроекта выступило также Министерство стратегических отраслей промышленности, в частности, министр Герман Сметанин, высоко оцененный украинскими производителями.

Впрочем, почему-то для отдельных народных депутатов более "авторитетно" мнение не людей, которые ежедневно производят вооружение для ссылки нашего фронта, а фейсбучных "экспертов-со-всех-вопросов". Поэтому принятие критически важного законопроекта задерживается уже на несколько месяцев.

Мы уже сейчас не бояться "раскручивать гайки" и упрощать условия работы украинских производителей ОПК. И перестать в конце концов дискриминировать собственных вооруженных производителей по сравнению с иностранными.

Надеюсь, это поддержат все руководители фракций украинского парламента – Давид Арахамия и фракция "Слуга народа", Александра Устинова и фракция "Голос", наши коллеги из Родины и Юлия Тимошенко, коллеги из "Европейской Солидарности" и Артур Герасимов с Ириной Геращенко, депутатская группа "За майбутнє" во главе с Тарасом Батенко, депутатская группа "Довір" и и Олег Кулинич, а также Дмитрий Разумков с группой депутатов, уже не раз поддерживавших важные для оборонного сектора решения. Потому что у нас нет "запасных" оружейников и нет "запасной" страны.

Сегодня собственный оборонно-промышленный комплекс – это наш спасательный круг и лучшая гарантия безопасности. Контроль за работой производителей со стороны государства требуется. В то же время, если система штрафов разрушает и банкротит производство – это не контроль, а стратегия целенаправленного уничтожения отрасли, которая оставит нашу страну полностью беззащитной.

Хотим быть уверенными в своей стойкости и обороноспособности? Должны действовать уже!