Украинцы через 'Повернись живим' вложили более 2 млрд грн в летнее наступление Сил обороны

2 088 602 607,92 грн потратил Фонд компетентной помощи армии "Повернись живим" за 97 дней, с 1 февраля по 9 мая 2023 года, на помощь Силам обороны Украины в подготовке к летней наступательной кампании.

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Отчитались благотворители в фонде "Повернись живим".

"Определенный период мы аккумулировали ресурс, чтобы потом его максимально вложить в решающий момент. И сделали это. Каждая гривна из этих более 2 миллиардов – регулярные донаты, которые люди и бизнес отправляли на счета Фонда вне проектов. И это дало нам возможность, в частности, законтрактовать за границей оружие и пикапы, приобрести оптику, средства связи и коптеры, оборудование для разминирования и пунктов управления – все то, без чего невозможны наступательные действия и освобождение наших территорий", – комментирует директор "Повернись живим" Тарас Чмут.

Самая большая статья расходов по средствам, которыми Фонд вложился в контрнаступление – это оружие. Войска закупили и передали 1 460 пулеметов калибра 7,62-мм и 1 000 ручных гранатометов ATGL-L3 в общей сложности за 417 468 492 грн. Обе партии коллективного пехотного вооружения "Повернись живим" напрямую законтрактовал за границей, доставил и после таможенных процедур передал Командованию Сил логистики ВСУ. Совместно с Генштабом распределили 2460 единиц оружия по 40 подразделениям.

На втором месте вклада – дроны. На 2 542 единицы коптеров разных моделей потратили в общей сложности 335 409 701,96 грн. Часть из приобретенного – крайне дефицитные модели с тепловизионной оптикой, которые команда закупщиков Фонда искала буквально в режиме 24\7.

Также для армии приобрели 11834 радиостанции за 330842257,51 грн. Эта цифра почти в полтора раза больше общей суммы средств, которую Фонд аккумулировал для ВСУ в 2014-2022 годах.

"Мы покупаем рации и обеспечиваем защищенную связь, потому что хотим, чтобы действия наших войск были максимально слаженными. От скорости и точности передачи данных напрямую зависит успех абсолютно всех операций вдоль линии фронта", – говорят в Фонде.

Также войско усилило 2 306 единиц тепловизионной оптики за 161 167 009,08 грн. Специально для летнего наступления ВСУ Фонд приобрел за границей 93 новых пикапа за 118 921 297,62 грн, ведь хороший автомобиль – это мобильность бойцов и их безопасность в условиях боевых действий.

Кроме описанного выше, Силам обороны закупили и передали тысячи единиц вспомогательного оборудования – километры кабеля, зарядные устройства, планшеты, мониторы, сетевое и саперное оборудование.