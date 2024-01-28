Украинцы заплатили по 2 тыс. евро за 'такси' в Румынию, но потерпели фиаско на границе. Видео

На Буковине пограничники задержали нарушителей границы и их переправщика. Жители Киевской и Черновицкой областей заплатили за путешествие по 2 тысячи евро.

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Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины. Водителю такси грозит уголовная ответственность.

"Реализуя оперативную информацию, оперативные сотрудники Черновицкого пограничного отряда недалеко от границы с Румынией остановили автомобиль. Им местный таксист намеревался перевезти через границу в обход пунктов пропуска двух мужчин", - сообщили в ведомстве.

Отмечается, что их действиями дистанционно управлял организатор схемы. Его личность установлена, принимаются меры по поиску и задержанию нарушителя.

Водителю такси грозит уголовная ответственность по статье 332 Уголовного кодекса Украины. В отношении его "клиентов" составлены материалы об административном правонарушении.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Ограниченная непригодность не является основанием для отсрочки от мобилизации или освобождения от прохождения военной службы, но есть свои особенности. Наше издание собрало разъяснение о том, что означает ограниченная пригодность и отправляют ли таких украинцев воевать на первую линию фронта;

– Законодательство Украины четко определяет перечень категорий, имеющих право на отсрочку, хотя воспользоваться ею действительно не всегда просто. Поэтому если потенциальный призывник хочет воспользоваться своим правом на нее, в частности по состоянию здоровья, нужно еще доказать, что он его имеет.

– Ответственность за уклонение от общей мобилизации, действующей в Украине, регулируется законами "О мобилизационной подготовке и мобилизации", "О воинской обязанности и военной службе". Согласно им, призыву в рамках военного положения подлежат военнообязанные мужчины призывного возраста от 18 до 60 лет.