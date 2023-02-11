Украину 12 февраля накроют мокрый снег с дождем: синоптик рассказала подробности

В воскресенье, 12 февраля, погода в Украине будет переменчивой, ветреной и влажной. По стране пройдут атмосферные фронты и осадки – утром в регионах вероятный мокрый снег и даже дождь.

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В то же время осадки обещают быть непродолжительными, а сильных морозов не будет. Такой прогноз опубликовала народный синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

По ее словам, с ночи воскресенья будет снежить на западе и севере, а затем и на востоке и юге, в частности в Харьковской и Одесской областях. Местами будет даже идти дождь.

Уже днем, по словам Диденко, в большинстве областей осадки прекратятся, но задержатся в Запорожской, Луганской и Донецкой, а ще юге Харьковской области и в Крыму.

Ветер прогнозируют северного, северо-западного направлений, умеренным. Хотя возможны и сильные порывы – до штормовых 15-20 метров в секунду (кроме западных регионов).

Ночью столбики термометров будут показывать -5… 0 °С, а днем с плюсовой температурой придет оттепель.

В Киеве 12 февраля ночью будет снег, днем осадки маловероятны, но обещают порывистый северо-западный ветер. Температура ночью -2… 0 °С, днем до +2 °С, из-за облаков может выйти и солнце.

"Погода – переменная, ветреная и влажная. Но не холодно. И это уже неплохо. Такая синоптическая ситуация будет продолжаться до Сретения, да и потом: ночью будет немного подмерзать, днем будет сравнительно тепло. Периодические осадки, порывистый ветер. Все, как накануне ранней весны", – прокомментировала синоптик.

Как сообщал OBOZREVATEL, в предыдущих прогнозах Диденко отмечала, что на Украину надвигаются атмосферные фронты. По ее словам, такие изменения погоды обязательно провоцируют сильный ветер.

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