UKRTAC попал в перечень топ предприятий украинской Defense Tech

Украина во время войны стала одной из самых быстрых милитарных R&D-экосистем в мире. На фоне сокращения объемов западной военной помощи страна уверенно наращивает собственные оборонные возможности. 24 канал составил рейтинг наиболее успешных предприятий отечественной Defense Tech.

В рейтинге производители БпЛА, морских дронов и САУ "Богдана". Единственный невооруженный представитель — компания UKRTAC, которая производит бронежилеты для подразделений Сил обороны, полиции и работников критических служб на прифронтовых территориях.

История UKRTAC началась с волонтерской инициативы: с февраля 2022 года волонтеры стали разыскивать по миру и везти в Украину бронежилеты, а через несколько недель шить собственноручно. Тогда это были обычные плитоноски, теперь – до 12 элементов защиты. Это стратегическое производство, ведь речь идет о бронежилетах высокой степени защиты, которых компания способна изготавливать до 20 тысяч в месяц.

В отличие от западных, эти бронежилеты учитывают реалии современной войны, в которой основным оружием являются дроны, обломки боеприпасов и модернизированные врагом пули.

"Европейский бронежилет стоит 2 тысячи евро. Наш – около 500. Иностранные производители хотели бы продавать Украине, но нет смысла с нами конкурировать. И не потому что у нас дешевле. Мы просто знаем, с чем имеем дело и делаем для своей армии лучше, чем кто-либо", – отметил директор по развитию UKRTAC Северион Дангадзе.

Компания имеет успешный опыт сотрудничества с международными организациями и правительствами других государств, входит в топ поставщиков бронежилетов для украинского войска – ВСУ, Нацгвардии, спецслужб, а также спасателей и работников критических служб. Кроме того, UKRTAC поставляет костюмы для гуманитарного разминирования, бронежилеты для женщин и первой в Украине запустила в серию бронежилеты с положительной плавучестью. Они в течение суток удерживают на поверхности воды военнослужащего в обмундировании и с полным боевым комплектом – общим весом до 120 кг.

В UKRTAC не исключают возможности экспортировать бронежилеты в западные страны в будущем, но пока сосредоточены на инновационных разработках и развитии производства на территории одной из стран Европы.