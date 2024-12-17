'Уменьшается поток комплектующих': в ГУР рассказали о борьбе с ВПК России путем вторичных санкций и кибервлияния

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий рассказал о ключевых направлениях работы в борьбе с российским военно-промышленным комплексом. Одним из эффективных инструментов он назвал вторичные санкции, существенно ограничивающие поставки комплектующих в российские предприятия из-за косвенных схем и третьих стран.

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Об этом он заявил во время конференции "Европейская оборонная промышленность: перспективы сотрудничества с украинской оборонной промышленностью", организованной аналитическим центром We Build Ukraine. Скибицкий подчеркнул, что вторичные санкции существенно влияют на уменьшение объемов иностранных комплектующих для российского производства вооружений.

"Первый шаг, который необходимо сделать – это усиление международных санкций. И мы видим, как уменьшается именно поток соответствующих комплектующих в РФ. Также очень сильно избивают по РФ так называемые вторичные санкции", – заявил он.

Эти санкции направлены на компании и схемы, которые используют третьи страны для доставки необходимых деталей в Россию. Благодаря таким мерам значительно усложняется поставка компонентов для российского военного производства.

Скибицкий подчеркнул важность кинетического и некинетического влияния, включая кибератаки и информационные операции. Такие меры направлены на дестабилизацию работы русских оборонных компаний и препятствование их эффективному производству вооружений.

Это и киберсфера, это информационная сфера и т.д. Без влияния невозможно остановить производство", - отметил представитель ГУР МОУ.

Кроме этого, он акцентировал внимание на необходимости избегания поставок оружия в российские оккупационные войска. Для этого необходимо уничтожение складов и арсеналов, что требует значительных ресурсов и координации действий.

Скибицкий призвал международных партнеров к более активному сотрудничеству и обмену ресурсами в этой сфере. По его словам, только совместные усилия смогут эффективно усилить давление на российский военно-промышленный комплекс и лишить его возможности поддерживать военные действия.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в ЕС предложили наложить санкции на более десятка физических лиц и трех организаций. Это будут первые санкции, направившиеся против РФ за ее операции по дезинформации и другую гибридную деятельность.

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