Уменьшено преимущество РФ: Украина получила более миллиона артснарядов по чешской инициативе

По состоянию на август 2025 года 16 стран-участниц чешской инициативы по поставкам боеприпасов уже передали Украине более 1 миллиона снарядов. Цель – передать еще около 800 тысяч.

Об этом 25 августа, открывая в Праге ежегодное совещание чешских послов, заявил министр иностранных дел страны Ян Липавский. PAP передает, что в прошлом году по этой программе Силы обороны Украины получили 1,5 миллиона единиц боеприпасов крупного калибра.

Что сказал Ян Липавский

Глава МИД Чехии подчеркнул, что помощь усилила способности ВСУ. "Благодаря нашей инициативе по поставкам боеприпасов удалось в пять раз уменьшить преимущество российской артиллерии на поле боя и способствовать удержанию украинских линий фронта", – сообщил он.

Липавский подчеркнул, что остановка этой инициативы была бы "подарком" для кремлевского диктатора Владимира Путина. Так министр отреагировал на заявление бывшего премьера и лидера оппозиционного движения ANO Андрея Бабиша. Последний обещает, что в случае прихода к власти после осенних парламентских выборов Чехия прекратит помогать Украине с поставками снарядов.

Глава чешской дипломатии назвал Россию самой большой и непосредственной угрозой. Липавский напомнил, что еще в марте Киев согласился на безусловное прекращение огня. А Москва тем временем затягивает дипломатические процессы, продолжает наступления и усиливает воздушные атаки по Украине.

Министр иностранных дел признал, что определенной надеждой на окончание войны являются усилия президента США Дональда Трампа. При этом Липавский подчеркнул, что территориальные вопросы должны решаться исключительно между Украиной и Россией.

