Умеров: если РФ хочет закончить войну, то должна безоговорочно согласиться с предложением США

Украина поддерживает инициативы американского президента Дональда Трампа по завершению войны России против нашего государства. Однако сейчас все зависит от РФ. Если Москва действительно хочет, чтобы война завершилась, она должна сказать "да" предложения относительно временного прекращения огня.

Видео дня

Об этом сказал министр обороны Украины Рустем Умеров в эфире телеканала Fox News. По словам главы ведомства, сейчас "мяч на стороне России", а Украина в это время продолжает проводить запланированные оборонные операции".

На вопрос журналиста, верит ли Украина в то, что Россия хочет мира, Умеров ответил, что наша страна доверяет американскому народу и американской администрации, а переговоры между США и Россией – это "процесс, о котором нас скоро информируют".

"Поэтому дискуссии, которые американская администрация ведет с россиянами, это то, о чем нас в скором времени проинформируют, но по состоянию на сейчас, как мы уже говорили, мяч на стороне России. Если они хотят закончить эту войну, они должны просто безоговорочно сказать "да" США", – сказал министр.

Основная цель Украины в любом случае остается неизменной – защита независимости, суверенитета и территориальной целостности. Для того чтобы защитить независимость, Украине нужна помощь США.

"Мы разделяем общие ценности и национальные интересы. И на этом этапе мы надеемся, что все дипломатические усилия американской администрации будут успешными. Мы полностью поддерживаем эти инициативы", – подчеркнул Умеров.

Отметим, что советник по национальной безопасности США Майк Уолтц заявил, что урегулирование войны в Украине может предусматривать определенные территориальные уступки со стороны Киева. Взамен Украина получит гарантии безопасности.

В то же время, по словам государственного секретаря США Марко Рубио Вашингтон имеет план А и Б по окончании войны РФ против Украины. Суть плана А – начало урегулирования и установления режима тишины, а план Б предусматривает переговоры, цель которых – "найти способ навсегда покончить с этой войной".

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский 16 марта заявил, что Россия до сих пор не отреагировала на предложение о временном прекращении огня. Государство-агрессор украло еще почти неделю – неделю войны, которая нужна только России.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!