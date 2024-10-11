Умерову назначили двух новых заместителей: кто получил должности

Кабинет Министров Украины, по представлению министра обороны Рустема Умерова, назначил двух новых заместителей главы оборонного ведомства. Один из них руководил обороной Харькова в начале полномасштабного вторжения РФ.

Итак, новыми заместителями Умерова стали бригадный генерал юстиции Сергей Мельник и Сергей Боев, до своего назначения заместитель другого министра – по вопросам стратегических отраслей промышленности. О новых назначениях сообщили в Минобороны.

Сергей Мельник

Сергей Мельник родился в 1977 году в Винницкой области. В 1999 году окончил Харьковский военный университет, после чего приступил к карьере на руководящих должностях Военно-юридического факультета Национальной юридической академии имени Ярослава Мудрого. В 2009 году получил второе высшее образование.

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С 1999 проходил службу на различных должностях в боевых бригадах Противовоздушной обороны.

С ноября 2019 занимал должность начальника Военно-юридического института Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого.

В 2022 году Мельник успешно закончил курсы высшего руководящего состава стратегического уровня (L-4) Национального университета обороны Украины.

С начала полномасштабного вторжения руководил обороной города Харькова.

Новоназначенный заместитель министра является доктором юридических наук, профессором военного права, заслуженным работником образования Украины и лауреатом Государственной премии Украины в области образования.

Сергей Боев

Сергей Боев назначен заместителем министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции.

До своего назначения 41-летний Боев работал заместителем министра по стратегическим отраслям промышленности Украины. В период с 2016 по 2022 годы занимал руководящие должности в государственных компаниях НАК "Нефтегаз Украины" и АО "Укргаздобыча".

Ранее Боев работал в ведущих международных банковских учреждениях, а также консалтинговой компании The Boston Consulting Group, что обеспечило ему значительный опыт в сфере финансов и управления.

Боев имеет степень бакалавра международной экономики, которую получил в Киевском национальном экономическом университете имени Вадима Гетьмана, а также степень магистра по деловому администрированию, полученную в Вортонской бизнес-школе Университета Пенсильвании (США).

Как сообщал OBOZ.UA, 1 октября министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что подписал представление в КМУ об увольнении четырех своих заместителей: Станислава Гайдера, Александра Сергея, Юрия Джигира и Людмилы Дараган. Однако Кабмин уволил только Гайдера и Дараган. Уволенные других заместителей Умерова в правительстве не одобрили.

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