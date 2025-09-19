'Уничтожаем российские силы и пополняем обменный фонд': Зеленский назвал бригады, которые участвуют в контрнаступлении на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 19 сентября сообщил об активных контрнаступательных действиях украинских войск в Донецкой области. Бои продолжаются в районах Покровска и Доброполья, где наши подразделения наносят потери противнику и пополняют обменный фонд благодаря новым пленным.

Информация обнародована на официальном Telegram-канале президента Украины. По словам главы государства, к операциям на передовой привлечены 79-я и 82-я десантно-штурмовые бригады, несколько штурмовых полков и 14-я бригада Нацгвардии. Президент поблагодарил военных за стойкость и отметил их вклад в сдерживание наступательных планов России.

"Хочу поблагодарить все наши подразделения, которые задействованы: 79-я, 82-я десантно-штурмовые бригады, наши штурмовые подразделения – 1-й, 33-й, 225-й, 425-й штурмовые полки, – 14-я бригада Национальной гвардии Украины. Спасибо, воины! И Купянск, также районы вокруг города – мы защищаем позиции. Спасибо всем бригадам", – подчеркнул Зеленский.

Военные результаты и источники

В обращении Зеленский уточнил, что россияне не смогли реализовать масштабное наступление на этих направлениях, ведь украинские силы активно уничтожают их ресурсы.

"Каждый день добавляет российских пленных. Будут и новые наши дипстрайки в ответ на то, что делает Россия", – подчеркнул он. Также глава государства рассказал о работе Ставки Верховного главнокомандующего и планах по укреплению обороны.

Фокус на производстве оружия

Президент подчеркнул, что главной задачей сейчас является обеспечение армии современным вооружением. Речь идет не только о внутреннем производстве, но и о сотрудничестве с международными партнерами. Для финансирования недостающих потребностей планируют применить управляемый экспорт отдельных видов украинского оружия, в частности морских дронов и противотанковых систем.

В ближайшие две недели будут представлены три экспортные платформы – для США, Европы и других партнеров. По словам Зеленского, Украина не собирается поставлять оружие тем странам, которые равнодушно относятся к нашей независимости.

"Сейчас именно украинцы, именно украинские компании, украинская армия имеют один из самых сильных опытов современной войны, и это касается во многом передового оружия, передовых технологий. Украина не будет заниматься "вооруженной благотворительностью" и помогать тем, кому безразлично на Украину. Мы готовы работать с теми, кто поддерживал нас реально, нашу независимость. Конечно, должен быть и надежный экспортный контроль – чтобы к украинским технологиям, к нашему оружию не добрались россияне и их сообщники", – подчеркнул глава государства.

Новые решения парламента

Отдельно президент поблагодарил Верховную Раду за принятие законопроекта о военном омбудсмане. Закон уже вступил в силу, а указом Зеленского создан соответствующий офис. Первым омбудсманом станет Ольга Решетилова – известная правозащитница, которую хорошо знают в военной среде. Отныне, подчеркнул президент, защита прав воинов будет более системной и ощутимой на всех уровнях.

"Я назначу Ольгу Решетилову – человека, которого наши воины хорошо знают, – первым украинским военным омбудсманом. Впереди – запуск института, системной работы. Важно, чтобы на всех уровнях в Силах обороны Украины было это ощутимо: делаем то, что усиливает армию, делаем и то, что усиливает воинов в нашей армии".

