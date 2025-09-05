Уничтожены вражеский катер, РЛС и оккупанты: в ГУР раскрыли детали операции в Черном море. Видео

Воины Главного управления разведки Министерства обороны Украины в августе 2025 года уничтожили катер, радиолокационную станцию, средства радиоэлектронной борьбы российских захватчиков в Черном море и нанесли потери врагу в живой силе. В ведомстве показали эксклюзивные кадры своей боевой работы.

Видео пресс-служба опубликовала в Telegram в пятницу, 5 сентября. Речь идет о черноморской операции Департамента активных действий ГУР МО Украины, которая состоялась в прошлом месяце.

"Экипажи спецназовцев военной разведки вышли в море и успешно атаковали цели российской оккупационной армии", – подчеркнули представители ведомства.

Что известно о потерях противника

Во время рейда с применением FPV-дронов и других боевых беспилотников украинские разведчики уничтожили:

катер типа БЛ-680;

РЛС "Гарпун-Б";

РЭБ "Гроза".

"Кроме того, мастера подразделений активных действий сожгли четыре антенно-фидерных устройства врага и нанесли российским захватчикам потери среди личного состава", – уточнила пресс-служба.

В ГУР подчеркнули, что вооруженная борьба против государства-агрессора продолжается. "Слава Украине!" – написали представители ведомства.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее американский бизнесмен Том Росс, бывший член Национального комитета Республиканской партии, отметил роль ГУР МО в обороне Украины от российского полномасштабного вторжения. Он заявил, что одним из наиболее решающих, хотя и наименее обсуждаемых элементов украинской устойчивости стала работа разведки под руководством генерал-лейтенанта Кирилла Буданова.

